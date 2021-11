https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la pelea por el bolsillo, llegó la tregua entre los docentes públicos y el gobierno

Con 17.452 votos a favor y 14.442 en contra, Amsafe votó por aceptar la propuesta del 17% en tres tramos “condicionada a la continuidad de la paritaria”. El Ejecutivo se comprometió a mejorar los ítems no salariales, a liquidar el 10% correspondiente a octubre y a no descontar los días de paro.

Crédito: Archivo El Litoral

