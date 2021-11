https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todo comenzó en un boliche céntrico y terminó en la vía pública. Tres de las supuestas atacantes quedaron detenidas.

Noche violenta "Me pegaron a matar": la denuncia de una mujer en Córdoba atacada en un boliche y en la vía pública

Luego de una serie de allanamientos, la Policía de San Francisco en Córdoba detuvo este viernes a dos mujeres por un ataque a una joven de 30 años el pasado fin de semana. Además, una tercera decidió entregarse por su propia voluntad. Todas quedaron a disposición de la justicia e incluso habría una cuarta involucrada con participación en el violento hecho.



Silvina Gorocito (30), la víctima, denunció que todo comenzó dentro del local nocturno “Ninna”, ubicado en la zona céntrica de esta ciudad, y continuaron luego en la calle. Sufrió graves lesiones en su nariz, en un ojo, cortes en la cabeza y contusiones en todo el cuerpo; además del robo de su celular. A su vez indicó: “Pensé que me moría, me pegaron a matar”.



Realizada la denuncia, por orden judicial se llevaron a cabo tres allanamientos, del que participaron personal de la División Investigaciones y del grupo táctico Éter, en distintos puntos de la ciudad. Las tres detenidas tienen 25 y 23 años. En principio estarían imputadas por el delito de “robo en ocasión de riña”.



Relato



Gorocito habló de la violenta noche y recordó que se encontraba bailando en el local cuando un simple roce en el cuerpo con una chica desató la ira: “Me agarran de los pelos, me tiran al piso y me empiezan a pegar. El personal de seguridad retira a estas personas, yo no las conozco a esas chicas agresoras”, comenzó.



La víctima relató también que en ese momento abandonó el lugar en un remis junto a un amigo y se dirigieron hacia un edificio céntrico, donde se quedaron sentados en las escaleras del lugar, comentando lo que hasta ahí había sido una simple mala noche.



Siempre según su denuncia, las mujeres se apersonaron en el lugar, lo que para Gorocito fue premeditado. “Ellas vuelven al lugar, y esto es premeditado porque tuvieron tiempo de pensarlo, y ahí entre cuatro personas me golpean y se roban mi celular. De todo esto hay filmaciones, están las cámaras de seguridad del edificio”, contó.



“Yo estoy viva porque tuve un Dios aparte, porque en el video se ve que a mí me pegan a matar. Es impresionante verlo. Yo pensé que me moría, en ese momento pensé que me moría. Más que todo por un golpe en la cabeza”, dijo.



La mujer sufrió tras el ataque la fractura de tabique, tres puntos en la cabeza, lesiones en un ojo y moretones por todo el cuerpo. “Al otro día me descompensé, perdí el conocimiento y estuve internada, me hicieron tomografías. Tengo que ir al oculista a ver cómo está el ojo y de qué manera queda. Tengo que hacerme una cirugía estética en el tabique”, relató al medio local.



Finalmente, Gorocito se mostró agradecida y conforme por el trabajo de la Policía y de la Fiscalía. Luego aseguró tener un daño psicológico terrible: “Tengo miedo de estar sola en la calle, tengo miedo de estas personas”, cerró.