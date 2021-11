Línea directa: contaminación, convocatoria a ex alumnos y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 05.11.2021

La verdadera contaminación

UN ASIDUO LECTOR

"Usemos un poquito el cerebro: si es que existe el cambio climático, no se revierte si los que manejan los resortes de la política y la economía no se deciden a decir la verdad. No son las chimeneas, los escapes de los autos; es la concentración de población en centros urbanos, estimulada por esos mismos que se 'preocupan' por esos problemas, pero que funden a pequeños y medianos productores con una concentración de la economía para beneficio de sus propias multinacionales. Población mal distribuida y hacinada, estimulación del consumo superfluo, corrupción política... Eso contamina".

Educar

MARIO PILO

"Educar a una persona es enseñarle a hacer. Instrucción y ser. Educación, lo que es capaz de hacer y ser. Dicho por Hesíodo, griego, antes del nacimiento de Cristo. Sin obligarlos, más allá de sus capacidades, ni adoctrinarlos en ideologías, como decía en mis clases en Sociología de la Educación. Ergo: la educación es más que información, es decir instrucción de afuera hacia adentro. Es formación de adentro hacia afuera y requiere presencialidad, por eso, no meras máquinas. El peronismo desde mi infancia presionó por adoctrinar. 'Perón me ama, Evita me mima', ¿se acuerdan? Aún recuerdo esos libelos y los guardo. La Cámpora lo intentó años atrás, con los relatos del Nestornauta, que pretendían ser una emulación del clásico Gilgamesh el Inmortal. Hoy, los impresentables maestros de Baradel, Alesso, Amsafe, UDA, promueven, o al menos toleran con una sonrisa, a los docentes militantes, en la lucha contra el 'capitalismo', dirían, y EE.UU. (¿se acuerdan, Braden o Perón?). Todo vale. Incluso, deslomarse para conseguir créditos, aunque sea una foto con Biden, el odiado. Típicas cosas del patoterito porteño que ocupa la presidencia y no sabe qué hacer".

Todo es relativo

ALFREDO SALOMÓN

"Escucho permanentemente por radio: 'Tiempo mejorando, tiempo desmejorando'. El tiempo no mejora ni deja de mejorar, porque no es una persona. El tiempo es el tiempo, la lluvia es la lluvia. El que quiere hacer turismo no quiere que llueva. El campesino que necesita desesperadamente agua para su siembra quiere que llueva. Todo es relativo. Entonces, digamos las cosas como son: tiempo lluvioso, tiempo seco. Ya tiene su calificativo, ¿por qué decimos mejorando? Todo es relativo en la vida. Por eso, es incorrecto decir: tiempo mejorando. Pueden decir: tiempo cambiando, seco, húmedo, lluvioso...".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Hay muchos valores que han discutido los hombres, en favor y en contra de los cuales han luchado, que no se mencionan en algunas fases anteriores de la historia. Bien porque se proponen sin hacerse siquiera cuestión de ellos, porque los hombres, por las razones que sean, no están en condiciones de concebirlos. Bien puede ser que las formas más refinadas de la libertad individual no incidieran en la conciencia de las masas humanas. Simplemente, porque éstas vivirían con estrecheces y oprimidas. Apenas puede esperarse que los hombres que viven en unas condiciones en que no tienen suficiente comida, calor, refugio y un mínimo de seguridad, se preocupen de la libertad de contratación; o de la libertad de prensa".

Convocatoria a ex alumnos

CLAUDIO E. GERSHANIK

"Los Ex Alumnos de la Promoción 1971 de la Escuela Superior de Comercio de la ciudad de Rosario cumplimos nuestras Bodas de Oro (50 años) de egresados. Por eso los convocamos a la Colocación de una Placa recordatoria que se realizará en el ingreso de la Escuela el 20 de noviembre a las 11:00. Los referentes por curso son: en el turno mañana Curso A: GRACIELA BOCARDO, Curso B: LILIANA NAVARRETE, Curso C: IRENE SCHREIBER; en el turno tarde son referentes: Curso A: ANA BERGHELLA; Curso B: LILIANA LEONE y RAQUEL MORASSI; Curso C: MÓNICA SIERRA. Gracias por el espacio".

Atención remota

UN CLIENTE DEL BNA

"La semana pasada, hubo un par de días en los que no funcionaba el sistema para pedir turnos en el banco. Tampoco había atención telefónica. Siendo lunes 1/11, se repite la misma situación: nadie atiende el teléfono, que centraliza a todo el país; y por supuesto, el sistema de turnos no está funcionando, no atienden, nada funciona. Digo: ¿habrá posibilidades de que alguna autoridad de este banco tome cartas en el asunto y solucione esto con un poquito de respeto al usuario? Gracias por el espacio".

Llegan cartas

La banda de Alí Babá

RICARDO A. QÜESTA

El Frente de Todos, es decir el peronismo, son los de los Mil y un cuentos, fantasías, mentiras, utopías... Desde sus comienzos fue así. Para ellos, nada ni nadie mejor que ellos. No escuchan razones y son catedráticos para difamar a sus rivales. Sus opositores políticos son la oligarquía. Amedrentan a los ciudadanos para que no voten a sus opositores. Y por supuesto amedrentan a sus rivales políticos cuando osan criticarlos. Pero ese mito se está derrumbando y se aproxima a un fin irreversible. Hasta los pobres se están dando cuenta de que fueron y siguen siendo depredadores del dinero público.

Cristina, una audaz irresponsable. Mercenaria apátrida sin escrúpulos. Lo que ha recibido en concepto de coimas por la obra pública, es difícil de cuantificar por su dimensión gigantesca. Tanto que el contador de su familia -que declaró como arrepentido-, estimó que estaría alrededor de los doce mil millones de dólares. Pero debería investigarse con mayor precisión porque esa declaración se refiere a la obra pública y no contempla otra posible fuente de corrupción que son los subsidios. El monto de estos es elevadísimo. Habría que preguntarle las cifras al economista Roberto Cachanosky, que las conoce con precisión.

A través de una investigación minuciosa realizada por especialistas, debería hacerse una estimación del monto de dinero que usurparon los gobiernos peronistas y ver si ese dinero puede volver al Estado y comparar el monto de la deuda externa con el monto de lo que perdió el Estado argentino por la corrupción. Menem, los K, y muchísimos más se han enriquecido en el ejercicio de la función pública. Entre ellos, Capitanich, Alperovich, Insfran, la familia Juárez, etc.