Conociendo al Candidato Laura Mondino: "No hay otra forma de construir que no sea con los vecinos y con las instituciones"

La candidata del Frente Progresista busca renovar su banca en el Concejo, aseguró que el objetivo es concentrarse aún más en los barrios postergados, porque es necesario "equilibrar la ciudad".

-Laura antes de llegar al Concejo vos tenías una función en el Ministerio de Cultura ¿eso te acercó a la candidatura a concejal? ¿Qué te dio ese paso por el Ministerio de Cultura?

-Trabajé principalmente en un programa, que se llamaba “Somos Barrio” y junto con “Chiqui” González planificamos ese programa para trabajar con todas las redes de instituciones en los distintos lugares de nuestra ciudad y poder recuperar la historia, la cultura y la simbología de cada uno de ellos.

Fue de alguna manera un elemento muy importante porque pude conocer la historia de cada lugar, la idiosincrasia, las costumbres, hablar con los distintos vecinos y la verdad que fue una experiencia sumamente positiva el hecho de estar dialogando con las instituciones de los barrios y proyectando distintos dispositivos, hemos hecho muchas producciones mostrando el capital artístico y cultural que hay en los distintos barrios porque realmente nuestros artistas existen y viven en distintos barrios de nuestra ciudad.

Así que recuperar todo eso sin lugar a duda fue para mí un paso importante, conocer esa realidad y hoy estar desde el Concejo acompañando muchas de esas iniciativas, obviamente que me sirvió y me sirve permanentemente con el trabajo que realizo.

- ¿Cada barrio tiene su impronta en lo cultural, en lo popular que se diferencia el centro, el norte, el sur, el oeste?

-Si, totalmente. Son muchos barrios distintos por zonas, porque a veces hay barrios que quedan muy cerca y por eso tienen muchas costumbres. Además, en materia de infraestructura o de paisaje son muy similares.

Cuando uno camina ve que, entre ellos, hay muchas diferencias, pero bueno eso también hace que nuestra ciudad sea muy rica, porque la gran diversidad de cosas que existen en el territorio es lo que nos hace una ciudad con mucha potencialidad. Porque lo que es más fuerte en un barrio, es más débil en otro y así creo que cada barrio tiene sus propias costumbres, sus propias necesidades y virtudes.

Lo que puedo resaltar es que todos tienen mucha vida institucional. Hay instituciones públicas y de la sociedad civil que se han reunido para trabajar por el barrio y creo que eso es muy importante.

- ¿Conocías toda esta movida o te lo fue dando la militancia, el recorrido, la función que estuviste cumpliendo?

-Cuando repaso mi historia me doy cuenta de que estuve muy cerca de muchas instituciones sin ser consciente de la potencia que eso tiene, arranqué a militar o a trabajar socialmente en una iglesia. Crecí en barrio San Martín, donde los vecinos se juntaban, yo recuerdo mi viejo juntando firmas para pedir el asfalto para la calle de la casa y creo que eso que yo recuerdo hoy es un poco los que nos caracteriza a los santafesinos, la necesidad de participar, el compromiso por trabajar por la ciudad, por nuestros barrios.

Claramente la militancia me fue dando más elementos, conocimientos y una realidad más acabada de la ciudad que hoy me permite realizar mi trabajo en el Concejo, por eso no hay otra forma de construcción de un proyecto que no sea con los vecinos, con las instituciones, porque en definitiva son ellos quienes están ahí, viven ahí y quienes conocer la realidad de cada lugar, por eso es importante escuchar y planificar con el vecino.

-En algunos barrios se llega con obras, pero en otros no. ¿Eso es lo que falta y es lo que se necesita para seguir trabajando?

-Totalmente, por eso estoy acá para poder tener la oportunidad de trabajar por los barrios, porque yo sé lo que significa estar ahí, juntar firmas, trabajar todos juntos por un proyecto, por una obra. Hay muchos barrios que han sido olvidados en materia de servicios elementales y básicos, que todavía no lo tienen, y claramente mi experiencia y el venir del barrio me da ese conocimiento. Me da poder dimensionar lo que significa para el vecino cuando te llega esa obra, cuando te dicen que va a llegar. Recuerdo cuando llegó el gas natural, eso sí fue una buena noticia.

Creo que hay muchos barrios que han tenido grandes avances, pero hay un montón de barrios sobre todo del norte, del cordón oeste que han quedado realmente olvidados durante mucho tiempo y está claro que yo pienso en proyectos, obras, en acciones que quizás se tendrían que haber pensado mucho antes. Pero hoy nosotros tenemos una fuerte convicción de trabajar en esos sectores tan postergados y poner principalmente la foto ahí, porque estoy convencida que cuando pensamos en equilibrar la ciudad hay que empezar priorizando los lugares donde la municipalidad no trabajó durante muchísimo tiempo.

-Llegaste al Concejo hace cuatro años, ahora buscas la renovación de la banca ¿las campañas son diferentes? ¿te encontrás con cosas diferentes de hace cuatro o es algo parecido?

-Son distintas campañas, es la primera vez que me toca encabezar una lista, obviamente que es otro el nivel de compromiso, de exposición, pero también del diálogo con el vecino, de cómo se acercan para plantear una inquietud.

Hace cuatro años me tocó ocupar el tercer lugar de la lista, yo acompañaba a esa lista. No es lo mismo encabezar una lista que ocupar otro lugar, pero una vez que asumí en la banca lo hice con mucho compromiso, trabajé con Emilio y con todo el bloque del Frente Progresista en fortalecer nuestro bloque en el Concejo y hoy en esta campaña nuestra idea es acompañar esa gestión de Emilio porque venimos trabajando hace tiempo todo un grupo y un equipo de gente de todo el Frente Progresista que está pensando claramente cómo hacer para mejorar la ciudad.

-¿Eso es difícil o más difícil de lo que pensaban cuando asumió Jatón la intendencia?

-Yo creo que nunca es fácil, requiere de mucha dedicación y compromiso. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en poder estar en este lugar, sabemos que en la ciudad falta mucho por hacer y creo que hoy tenemos un desafío o el desafío de empezar a mejorar.

Nadie se hubiese imaginado haber tenido que gestionar a partir de la pandemia, cuando Emilio asumió a los tres meses apareció la pandemia, ningún ejecutivo estaba preparado para esa situación. Eso complicó un poco las cosas, fue un año y medio difícil de gestión, además si a eso le sumas que el Gobierno Municipal tenía una gran deuda económica y si a eso le sumamos la actual crisis económica, son elementos que complejizan la situación eso no quiere decir que no estemos trabajando en mejorar o en seguir planificando y realizando acciones.

Hoy cuando vemos la enorme cantidad de obras que se están haciendo, acciones que se llevan adelante, creo que hay una Municipalidad que está activa, en acción y que tiene el fuerte compromiso de trabajar en cada uno de los barrios de nuestra ciudad.

-Familiarmente ¿te cambio la política? O ¿la política formó la familia?

-Yo fui formando mi familia estando en política, entonces creo que ya de por sí fuimos con Nacho, que es mi compañero de vida, formando nuestra familia.

De hecho nos conocimos militando, porque él también lo hacía aunque en otra ciudad pero en el mismo partido, así que nos conocimos en los campamentos de la juventud Socialista y fuimos formando juntos nuestra familia y hoy por la responsabilidad que me toca ocupar tuvimos que ir acomodando, tiene que ver con la lógica y con ir transformando muchas de las costumbres e ideas que tenemos en cuanto a la familia, al rol de la mujer, del varón. Pero, creo que son construcciones que vamos haciendo permanentemente en el día a día y está bueno porque es un desafío y hoy toda la familia acompaña. Yo creo que si no fuese porque mi familia me acompaña no estaría acá.

“Se juega el proyecto de ciudad, nosotros venimos trabajando muy fuerte con esta idea de que la ciudad de Santa Fe de una vez por toda tiene que estar integrada”.

-En tu familia ¿eran de participar en política o vos fuiste la primera en entrar en este mundo?

-Ninguno participó en política, soy la primera. Vengo de una familia que nunca participó activamente en un partido político, pero sí con mucha participación social, porque mi abuelo Antonio, era diácono permanente de la iglesia católica, trabajó mucho socialmente en el barrio Villa del Parque, en distintas iglesias. En Villa del Parque estuvo con el Padre Catena, muy comprometido con el barrio, con la vida y con las instituciones de ese barrio. Después trabajó en la iglesia San Francisco, en la San Pedro hizo un trabajo social desde la iglesia muy importante, mi viejo también después continuó también ese camino de participar en distintos grupos de distintas iglesias, mi mamá también y yo arranque ahí.

-Te fue marcando…

-Claramente, toda mi familia iba a la iglesia y yo arranqué mi participación en un grupo de una iglesia. Ahí empecé a participar activamente en los grupos más juveniles y después fui formándome, inicie la facultad y después de haber estudiado, yo soy Licenciada En Ciencias Políticas, comencé a conocer un poco lo que es la vida política, el rol de los partidos, la importancia de la gestión pública y del Estado. Eso fue lo que me terminó de incentivar y comprometerse un poco más políticamente.

Inicié mi militancia en la Juventud Socialista y ahí encontré mi lugar por las ideas, los valores y en una etapa donde Hermes Binner tenía una referencia muy importante dentro del partido y del frente Progresista que para mí fue una gran inspiración.

-Hablabas de tu viejo, de tu abuelo, ¿todo eso te hizo algún ruido, un cambio durante tu adolescencia sobre la legalización del aborto?

-Ruido siempre y contradicciones también, creo que es parte del ser humano y que está bueno que podamos atravesar esos procesos, de todas maneras hoy reivindico que la lucha del movimiento de mujeres no tiene otro objetivo más que la lucha por la igualdad y los derechos, reconociendo eso, que para mí es una gran virtud. Después la iglesia, como cualquier otra institución también está atravesada por las contradicciones y hay mucha gente que sigue practicando la religión y defiende el derecho a la vida y a decidir de las mujeres y yo creo que son las discusiones que hay que seguir dando. Ninguna institución no está atravesada por contradicciones, creo que es parte de la vida de cualquier ser humano.

-Al intendente Jaton, imagino que la primera vez que lo viste fue en la tele y después en persona ¿cómo fueron los primeros contactos?

-Con Emilio nos conocimos en la campaña de él a Senador, yo trabajaba en el Ministerio de Cultura y aportaba desde mí militancia para poder lograr esta banca en el Senado, que para nosotros era muy importante como espacio político, como partido y después me fui involucrando y acercando a él, llevándole propuestas, proyectos, ideas. Trabajando desde los espacios de nuestros partidos, en donde nos hemos encontrado para discutir cómo pensábamos la ciudad, cuáles eran los proyectos que teníamos en mente, cómo creíamos que hay que trabajar para mejorarla y ahí nos dimos cuenta de que coincidimos en muchos de esos puntos y que teníamos un mismo objetivo que es trabajar por la ciudad de Santa Fe.

Hoy Emilio, para mí, es una gran referencia porque es uno de los primeros intendentes que se animó a una transformación real en barrio, donde ninguna otra gestión se había animado a trabajar y creo que obras como el camino viejo a Esperanza, que significa una obra hídrica para la ciudad muy importante, que atraviesa muchos barrios y los cuales van a tener pavimento, una obra hídrica -entonces cuando llueve no solamente van a podré salir, sino que no se van a inundar-, que va a tener hasta ciclovías y luces led.

“La ciudad de Santa Fe tuvo gestiones que pensaron durante mucho tiempo para un solo sector de la ciudad y no para toda la ciudad y nosotros tenemos una gran apuesta de trabajar con todos los sectores.”

-¿Es un dirigente diferente al resto, por venir de los medios?

-Si, totalmente y además porque toda su carrera profesional en la comunicación le dio la sensibilidad, el entendimiento de lo que la gente le plantea, la necesidad, las dificultades. Además, conoce mejor que nadie la ciudad porque desde su profesión recorrió mucho los barrios y hasta el día de hoy cuando vamos a algún lugar nunca falta alguno que le cuenta alguna anécdota de cuando él fue a ese barrio a hacer alguna entrevista a cubrir algún evento, algún hecho, así que eso le da un conocimiento que muy pocos tienen de la ciudad y creo que también le da un plus que está bueno para trabajar y para poder poner sobre la mesa cuales son las necesidades que tiene la gente.

“Hoy Emilio, para mí, es una gran referencia porque es uno de los primeros intendentes que se animó a una transformación real en barrio, donde ninguna otra gestión se había animado a trabajar”.

- ¿Qué crees que se juega el 14 de noviembre?

-Se juega el proyecto de ciudad, nosotros venimos trabajando muy fuerte con esta idea de que la ciudad de Santa Fe de una vez por toda tiene que estar integrada. Que la ciudad de Santa Fe tuvo gestiones que pensaron durante mucho tiempo para un solo sector de la ciudad y no para toda la ciudad y nosotros tenemos una gran apuesta de trabajar con todos los sectores.

La sociedad santafesina y nuestra ciudad tiene un gran capital en sus instituciones intermedias, pero también en su gente que quiere salir adelante, que tiene un emprendimiento, que tiene un proyecto y si a eso le sumamos que el Estado Municipal, que el Concejo acompañe esas iniciativas, yo creo que va a dar sus frutos y que vamos a poder salir adelante todos juntos.