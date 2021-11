Subastarán joyas reales robadas en Rusia durante la revolución de 1917

Un conjunto de joyas reales rusas sacadas de contrabando del país durante la revolución de 1917, junto con unos raros diamantes de color, se subastarán la próxima semana en Ginebra, en busca de coleccionistas con mucho dinero.

Un diamante rosa anaranjado de 25,62 quilates, con un valor estimado entre 3,6 y 5,38 millones de francos suizos (entre US$ 3,9 y 5,9 millones), engarzado en un anillo, es la estrella de la venta semestral de joyería de la casa de subastas Sotheby's en la ciudad suiza el 10 de noviembre.

