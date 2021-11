Comienza una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Otra vez Santa Fe será sede de la competencia nacional correspondiente a los Menores de 18 años. Jugarán 16 seleccionados de distintas uniones. Universitario, CRAI y SFRC serán las sedes de los encuentros entre el domingo 7, miércoles 10 y sábado 13 de noviembre respectivamente.

A partir del próximo domingo 7 de noviembre, se disputará en la ciudad una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil de rugby destinado a los Menores de 18 años

La Unión Santafesina de Rugby será una vez más anfitriona del certamen donde participarán 16 seleccionados argentinos y su par uruguayo.

La organización estipuló que los partidos (de 60 minutos de duración) tanto en Zona Ascenso como en Campeonato se jueguen el 7, 10 y 13 de noviembre, en las canchas de Universitario, CRAI y Santa Fe Rugby Club.

La última edición fue en 2019 y el campeón fue Buenos Aires, que derrotó en la final a Córdoba por 37 a 23. En dicha oportunidad, Uruguay consiguió el ascenso.

La organización

Las delegaciones arribaron este sábado a nuestra ciudad para comenzar con las actividades mañana. Los partidos, en las dos jornadas iniciales, se disputarán entre las 10 de la mañana y las siete de la tarde. En tanto que el sábado 13 en Santa Fe rugby, la actividad arrancará a las 9.30 y concluirá a las 14.30 con la final de la Zona Campeonato.

“Esto es un nuevo reconocimiento a un trabajo hecho todos estos años. Incluso cuando se suspendió, en ningún momento se revió por parte de la Unión Argentina de Rugby (UAR) la decisión de cambiar el argentino. Nos siguen apoyando y estamos trabajando para que el torneo salga tan bien como los anteriores, y que Santa Fe siga siendo el primer elegido para organizarlo”, aseguró el presidente de la Unión Santafesina, Esteban Fainberg.

El Seven de la República y el Argentino Juvenil pasaron a ser los dos torneos más importantes a nivel de selecciones que quedan en el país. “Y esto es un orgullo muy grande, no solo organizarlo, sino que deportivamente Santa Fe está en Zona Campeonato y trabajamos para conservar ese lugar”, agregó Fainberg.

Teniendo en cuenta que estamos aún en pandemia, desde la organización solicitan que quienes asistan, sigan con los cuidados habituales mínimos como el uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento, etc. Respecto a esto último, si bien no habrá restricciones para el público, al jugarse en al menos dos canchas en cada jornada, hay lugar de sobra para recibir a todos sin problema.

Todos los clubes de Santa Fe están preparados para recibir la competencia: tanto para los partidos como para entrenar. Serán más de 500 jugadores de 16 diferentes uniones del país. “Es un torneo en el cual se combina mucho el trabajo de la USR, los Clubes y Santa Fe Producciones. Recibirlos, alojarlos en hoteles (7), comer en los clubes, terceros tiempo, etc. Un trabajo enorme que se concentra en una semana y del cual participan todos los clubes”, explicó el presidente santafesino.

Sobre el final, Fainberg dijo con firmeza: “Trabajamos para que el año que viene nos vuelvan a elegir, tenemos ese compromiso. Santa Fe ya se puso, a nivel nacional, en muy buena consideración de la UAR. El juego crece gracias al TRL y eso se transmite en los seleccionados y también en la organización de eventos”.

Protagonistas

Sin dudas que esos más de 500 jugadores que competirán en este “concentrado”, son los reales protagonistas. No obstante, ellos dependen también de las directivas y planes de juego que propongan sus entrenadores.

Martín Valentinuzzi es el Head Coach del seleccionado de Santa Fe quien, en diálogo con “La Guinda”, comentó: “En lo personal estoy muy motivado. Me tomó por sorpresa la designación, no me la esperaba. Si bien desde la Secretaría Técnica me habían convocado para trabajar en la Unión, no pensé que iba a tener la responsabilidad del M18. Tenemos un grupo espectacular, con muy buenos entrenadores”.

Todos estos procesos, en la previa, son difíciles. Mucho más aún, atravesados por la pandemia. “Fue muy complicado, sabíamos que sería así. Fue un año y medio de no haber actividad, los clubes tenían necesidad de empezar a activar todo nuevamente. Hoy los chicos están con mucha competencia, y en el medio el armado del seleccionado para una competencia de nivel alto. Santa Fe está en la parte superior. Debutamos con Córdoba, con todo lo que eso implica. No estamos de la mejor manera, pero las ganas de los chicos es admirable, así que estamos con mucha ilusión para 'dar la nota'. Los jugadores me sorprendieron gratamente, tienen mucha calidad.”.

“Tuvimos que entrenar con los chicos durante el Dos Orillas, y obviamente los clubes priorizan la competencia local. La planificación de los entrenamientos fue realmente compleja, por eso destacamos la actitud de los jugadores. Administrar las cargas para hacer una administración correcta, previo a un torneo nacional, no es tarea fácil. A eso hay que agregarle las lesiones, después de un año y medio de no jugar. No obstante, sabíamos que iba a ser de esta manera. Pero nos damos cuenta a poco de empezar que nos falta mucho por trabajar”, detalló Valentinuzzi .

Plantel completo

Los forwards convocados son los siguientes: Facundo Scarpín (Alma Jrs.), Francisco Forgioni (CRAI), Martín Barneris (CRAR), Juan Casals (SFRC), Felipe Moretti (Cha Roga), Tiziano Hang (CRAR), Marcos Leguizamón (Uni), Augusto Labath (CRAI), Julio Tejerina (CRAI), Facundo Muller (Alma Jrs.), Emiliano Salazar (CRAI), Ian Trossero (CRAR), Franco Peloso (SFRC), Axel Rista (Alma Jrs.) e Ignacio Sapino (CRAR).

Backs: Agustín Cesano (CRAR), Justo González Viescas (CRAI), Guillermo Mariano (SFRC), Emanuel Pirirs (La Salle), Tobías Caballo (CRAR), Tomás Ferrero (CRAR), Agustín Giménez (CRAI), Julián Vasquez (CRAR), Luca Pecce (CRAI), Tomás Bogari (la Salle), Genaro Giombi (CRAI), Mateo Fauda (CRAI), Santiago Mendicino (SFRC) y Gerónimo Paz (CRAI).

Staff: Martín Valentinuzzi (Head Coach); Marcelo del Pozo, Federico Patrizi, Gisela Acuña, Diego Acosta y Alejando Moreira (Entrenadores); Luciano Bordón y Guillermo Aguilera (Asesores técnicos); Rodrigo Pereyra (PF); Federico Bruzzone (Kinesiólogo); Nano Bernardi (Médico); Walter Hryckou (Mánager); Lucio Gigliotti (Analista de video).

Autoridades

Además de los chicos del seleccionado y la organización en general, la Unión Santafesina de Rugby, también estará representada en el Argentino Juvenil, con los árbitros. Estarán como Asistentes: Facundo Gorla, Joaquín Zapata, Alfredo Fun, Juan Pablo Ferino, Facundo Puntillo y Emilio Duarte. Los referís principales serán: Juan Ignacio Ballesteros (Entre Ríos), Juan Pablo Chumbita (Córdoba), Agustín Godoy (Salta), Federico Longobardi (Rosario), Juan Maio y Luca Solda (URBA), Gastón Rogé (Mar del Plata), Federico Solari (NEA) y Emanuel Vergara (Alto Valle).

Fixture - Domingo 7 de noviembre - Cancha Universitario

Entre Ríos – Noreste (Ascenso – 10 hs.)

Rosario – Salta (Campeonato – 10.30 hs.)

Santiago del Estero – Oeste de Bs. As. (Ascenso – 11.30 hs.)

Cuyo – Tucumán (Campeonato – 12 hs.)

San Juan – Chubut (Ascenso – 16 hs.)

Córdoba – Santa Fe (Campeonato – 16.30 hs.)

Mar del Plata – Andina (Ascenso – 17.30 hs.)

Buenos Aires – Uruguay (Campeonato – 18 hs.)

Rugby Femenino

Además, este domingo, en Alma Juniors de Esperanza, se disputará la segunda fecha del "Circuito de Selección Femenino Región Centro", clasificatorio al Seven de la República de las mujeres que se disputará entre el 27 y 28 de este mes en Paraná. En la primera fecha, disputada en Rosario, el seleccionado santafesino le ganó a Entre Ríos y Rosario, pero no pudo con Córdoba, que lidera las posiciones con 15 puntos. Lo sigue Santa Fe con 9, Rosario 5 y Entre Ríos aún no sumó. Juegan todas contra todas, y clasifica solo quien termine en la cima de la tabla.