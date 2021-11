Capacitaron a 90 guardavidas en el procedimiento de "Detención del sangrado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El curso se realizó bajo las directrices emanadas de un consenso internacional que, además, recomienda que toda la población reciba este tipo de formación.

El Centro de Formación Profesional del Sindicato Unido de Guardavidas y Afines de la Argentina (Sugara), seccional Santa Fe, capacitó y certificó a 90 profesionales en el procedimiento de “Detención del Sangrado”, siendo pioneros en el país en este tipo de formación.

Al respecto, desde el Sugara indicaron que “hoy el guardavidas profesional es un agente altamente capacitado en la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), pero la búsqueda constante del perfeccionamiento nos obliga a ampliar ese conocimiento de la emergencia pre-hospitalaria, ya no solo en el soporte vital básico, si también en el control de hemorragias potencialmente mortales”.

En ese sentido, explicaron que hace cinco años el Comité de Trauma del American College of Surgeons lanzó “Stop the bleed” (“Detener el Sangrado”), “un programa en control de sangrados potencialmente mortales a través del uso torniquetes, empaquetamiento de heridas hemorrágicas y aplicación de vendajes de compresión”, y agregaron que desde diciembre de 2019 “más de 2 millones de personas en el mundo se han capacitado en Stop the bleed".

Esta capacitación, que para el Sugara la llevó adelante el Dr. Facundo Gaitán (instructor matriculado por el Colegio Americano de Cirujanos), está aprobada y cuenta con las directrices del Consenso de Hartford (un comité multidisciplinario integrado por grupos médicos, militares, el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., el F.B.I., fuerzas de la ley, equipos de bomberos, y del sistema de emergencias médicas en EE.UU.) y cuyo principio central es que “nadie debe morir de hemorragia no controlada”. Asimismo, este Consenso “recomienda que todo ciudadano aprenda a detener una hemorragia”.