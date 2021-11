https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.11.2021 - Última actualización - 20:39

20:38

El hecho sucedió la noche del 31 de octubre, tras lo cual el hombre se mantuvo dos días prófugo.

Violencia de género Prisión preventiva para un sanjavierino que agredió a su pareja y amenazó a la policía El hecho sucedió la noche del 31 de octubre, tras lo cual el hombre se mantuvo dos días prófugo. El hecho sucedió la noche del 31 de octubre, tras lo cual el hombre se mantuvo dos días prófugo.

Agredió a su pareja, amenazó al vecino que la refugió y cuando llegó la policía le advirtió: "Me van a tener que cagar a palo si me quieren llevar porque no tienen ninguna orden. Los voy a cagar a tiros". Este viernes quedó en prisión preventiva.

El fiscal de San Javier, donde sucedió el hecho, Francisco Cecchini, imputó a Héctor Leonardo Ríos (31) como autor de los delitos de "lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por ser perpetradas por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género", "resistencia a la autoridad" y dos "amenazas".

La noche del domingo 31, en menos de un ahora, el hombre golpeó a su pareja y mantuvo duros intercambios con un vecino y con el personal policial que se acercó hasta su vivienda de barrio El Triángulo.

La atribución delictiva fue este viernes en el subsuelo de tribunales, y en la misma audiencia se dio tratamiento a la prisión preventiva, la cual fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini. Ríos, alias "Colo", estuvo asistido por la defensora pública Virginia Balanda.

"Te voy a matar"

La del pasado domingo fue una verdadera noche de terror para una mujer sanjavierina, aunque esto nada tuvo que ver con la celebración de Halloween. Habían pasado varios minutos de las 21 cuando Ríos, con quien llevaba dos años en pareja y tiene un hijo en común, la atacó en la casa en la que convivían.

Primero la tomó con fuerza del cuello con una de sus manos, mientras con la otra le sujetó el cabello, para luego arrojarla a la cama. La joven salió de su casa ubicada en el barrio El Triángulo y buscó refugio en el domicilio de un vecino, quien le permitió entrar y se quedó en la vereda, haciendo guardia.

Fue entonces que Ríos lo increpó, exigiéndole que hiciera salir a la mujer. Ante la negativa del hombre, el imputado lo amenazó: "Voy a buscar la escopeta y te voy a dar un tiro". Minutos más tarde, una hermana de la mujer llegó al lugar a bordo de un remis, para socorrerla. Ríos se percató de que su pareja había abandonado la seguridad de la casa del vecino, y salió nuevamente a la vereda.

Sin importarle que ella llevaba en brazos a su pequeño hijo, comenzó a golpearla. La agarró del cuello, haciendo que cayera al piso, y la sujetó allí mientras con la otra mano le pegó con el puño cerrado en el rostro y el cuerpo. Cuando la agredía, le repetía: "Te voy a matar".

Violencia física y psicológica

El personal policial de la Agrupación Cuerpos arribó al lugar cerca de las 22, y tras tomar conocimiento de la situación intentaron aprehender a Ríos. Lejos de acatar la orden, el hoy imputado, les advirtió: "Me van a tener que cagar a palo si me quieren llevar porque no tienen ninguna orden. Los voy a cagar a tiros". Luego, se dio a la fuga.

Recién a los dos días se efectivizó su detención. En la audiencia de este viernes, el fiscal Cecchini señaló que la mujer sufrió lesiones en su pómulo y párpado izquierdo, así como en la boca, cabeza, cuello, pecho y nariz. Además, hizo hincapié en que durante los dos años que duró su relación, Ríos ejerció violencia física -mediante golpes- y psicológica -prohibiéndole ver a su otro hijo, amenazándola, controlando sus horarios y amistades- hacia la mujer, generando así "una relación desigual de poder capaz de atentar contra la integridad física y psicológica y contra la seguridad personal" de ella.

La defensora Balanda propuso una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales fueron consideradas "insuficientes" por el juez Lazzarini para neutralizar los peligros procesales. Así, ordenó que Ríos continúe privado de su libertad mientras la investigación en su contra avanza.