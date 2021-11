https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.11.2021 - Última actualización - 21:31

21:00

Se trata de un predio que hace años está en estado de abandono. Las tierras le pertenecen a la provincia de Santa Fe, pese a que el municipio local ha intentado obtenerlas. Muchos proyectos siguen "guardados".

Ex Feria de Peralta El Parque Sur de Cañada de Gómez permanece en estado de abandono Se trata de un predio que hace años está en estado de abandono. Las tierras le pertenecen a la provincia de Santa Fe, pese a que el municipio local ha intentado obtenerlas. Muchos proyectos siguen "guardados". Se trata de un predio que hace años está en estado de abandono. Las tierras le pertenecen a la provincia de Santa Fe, pese a que el municipio local ha intentado obtenerlas. Muchos proyectos siguen "guardados".

Por Rodrigo Sánchez





Por allá lejos, en la década del ’40, en la localidad de Cañada de Gómez habitaban los Peralta, quienes tenían una de las ferias más importantes de la región. Allí se producían remates de animales vacunos y eso generaba un gran movimiento, que para ese entonces era todo un evento. La ex feria hoy es un pedazo de campo muy próximo al casco urbano en la parte sur de Cañada. Un predio que abarca 57.600 metros cuadrados y que está comprendido por las calles Pringles, San Lorenzo, Castelli y Bolívar.

Con el correr de los años, la vida rural que se llevaba allí se fue perdiendo. A tal punto que ninguno de los propietarios llegó a vender esos terrenos y todo fue quedando en la nada. Esto terminó generando una importante deuda municipal y por ese motivo el gobierno local intentó apoderarse de las cuatro hectáreas. Pero cuando eso ocurrió, se metió el gobierno de la Provincia de Santa Fe y luego de su instancia judicial, la Cámara de Rosario terminó otorgándole los derechos de adquisición a la Provincia.

No todo quedó allí, ya que hubo varios intentos de remates de esas tierras linderas a la autopista. Pero cada vez que estaba a punto de concretarse, el gobierno cañadense presentaba ante la justicia una ordenanza que manifestaba “que se prohibía la construcción en esos terrenos” y todo volvía un paso atrás.

Tras pasar los años, diversos gobernantes, muchos proyectos y mucha agua por el río, la ex Feria de Peralta tomó un estado de abandono importante. Y sólo hay pastizales y maleza típicos de esta zona y productos del descuido más allá de que para algunos eso es una flora autóctona.

La lucha legal por las tierras

La disputa judicial por la ex Feria de Peralta se originó con la intención de la Municipalidad de Cañada de Gómez de quedarse con el inmueble, alegando su adquisición a través de una usucapión administrativa; es decir, por el paso del tiempo. Este pedido fue rechazado por la Justicia en tres instancias distintas, y el Municipio terminó desembolsando un total de más de $ 500.000 en conceptos de honorarios por haber perdido el juicio.

Sólo proyectos

Lo que en un tiempo fue remate vacuno, en los últimos 15 años hubo muchos intentos de que sea remate, pero del loteo. El gobierno de Antonio Bonfatti tuvo la intención de aprovechar el espacio para hacer unas 120 viviendas, pero entre idas y vueltas no pudo llevarse a cabo.

En el año 2015, el diputado provincial Miguel Solís presentó en la legislatura un proyecto para que la ex Feria de Peralta sea utilizada como un espacio verde más en la ciudad, al cual habían pensado llamarlo “Parque del Barrio Sur”. El proyecto se solicitó al Poder Ejecutivo Provincial, por ese entonces liderado por Miguel Lifschitz, como único accionista y que éste disponga la celebración de convenios de cooperación con las instituciones intermedias de la ciudad de Cañada de Gómez (deportivas, sociales, culturales, etc.), con el objetivo de preservar el ambiente de las tierras que componen la denominada ex Feria de Peralta y destinarlas a actividades recreativas y de esparcimiento que conserven el ecosistema.

En el 2018 el gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación, acordó con el Instituto Superior N° 5 Perito Moreno de Cañada de Gómez, la definición participativa del lugar donde se construirá el nuevo edificio de la institución, en el marco del Plan de Infraestructura Escolar. Terminó siendo el elegido por la comunidad educativa. Vale destacar que el instituto cuenta con una matrícula de alrededor de 1.200 estudiantes que se trasladan desde 39 localidades de la región. Se dictan 13 carreras en su sede edilicia y anexo cercano, con formación docente y técnica.

Lo último

A fines de octubre la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley que propone que el Parque Sur de Cañada de Gómez sea incluido en el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. “Es un paso muy importante para la región para preservar el paisaje natural y la flora y fauna autóctona. Es necesario tomar conciencia por el cuidado del medio ambiente con un fuerte compromiso del Estado” según declaró el diputado socialista Joaquín Blanco, creador del proyecto.

Lamentablemente lo que se ha intentado hacer terminó en la nada misma. Por cuestiones políticas, legales o lo que fuere todo sigue igual. Nadie duda en destacar la gran arboleda que costea el perímetro del predio, pero los mismos vecinos manifiestan que en el predio la superficie no tiene nada de autóctono. Sólo maleza y pastizales típicos de esta región y que están allí producto del abandono que ha sufrido el suelo en todos estos años.