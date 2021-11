Pulga Rodríguez: "Ver esa gente de 90 años diciendo gracias, fue fuerte"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero, hoy en Gimnasia, dijo que una hipotética vuelta a Colón "dependerá del presidente". Contó una anécdota de la convocatoria a la selección cuando el técnico era Maradona.

Emiliano Nunia

"Costó muchísimo llegar a conseguir un nombre, llegar a Primera División, conseguir cosas. El camino fue largo y muy difícil, con muy pocas armas uno seguía con el sueño de uno. Hay mucha gente que debo agradecerle por estar en momentos donde no la pasé muy bien, y estuvieron ahí. En los buenos momentos estamos todos, en los malos momentos no hay que bajar los brazos porque el que te ve caído o mal se aprovecha de la situación. Hoy por hoy si, uno está consolidado, tiene su vehículo para viajar al entrenamiento, no tiene que tomar 3 colectivos para llegar, ahora si es un poco más fácil todo, pero aun así te exigen el doble". El Pulga Rodríguez habló en Súper Deportivo Radio y no le esquivó a la pregunta de una hipotética vuelta a Colón.

-¿Quién creyó primero en vos, Pulga?

-Mi papá. Para mí el haberme hecho realidad mi sueño de tener mis primeros botines marcó muchísimo mi vida. Hoy por hoy tengo sobrinitos, hijos, que dicen 'quiero un par de botines' y uno va y le regala porque hoy por hoy no es tanto porque uno tiene la posibilidad, pero para él, era pensar si no comíamos en la semana por comprar un par de botines.

-¿Qué es eso que hoy tenés y que el día que no lo tengas te quitará las ganas de jugar al fútbol?

-Mi sueño sigue siendo volver a conseguir cosas, seguir siendo campeón. Todavía me divierte jugar al fútbol, si no juego al fútbol me pongo mal, estoy triste. Si estoy lesionado estoy enojado, triste. Lo que me divierte, es estar dentro de la cancha, dentro del vestuario.

-¿Qué sentiste en Colón de Santa Fe que no sentiste en otro lado?

-Sentí lo mismo en Atlético Tucumán, que en Colón, como en Gimnasia y también cuando estuve en Newell's, esas ganas de ganar, de salir campeón y de competir de igual a igual a cualquier equipo. Cuando te toca enfrentar a River, Boca, Independiente, Racing, todos los grandes, es como que 'uh, viene Colón, viene Atlético, vienen a perder en cancha de Boca', y no. Creo en ese deseo de decir que podemos competir de igual a igual, porque todos nos preparamos para lo mismo, aunque las contrataciones parecen diferentes, pero los jugadores tenemos dos piernas, dos brazos y una cabeza.

-¿Qué recordás de aquel llamado de Diego a la Selección?

-Recuerdo todo. Lo que me quedó más marcado fue el primer momento en el que me habló, lo hizo como si fuera que tenía 50 partidos en la Selección Argentina, me trató como uno más de todos los que estábamos ahí. A mí no me salían las palabras y él estaba como si nada. Cuando llegué me dijo: '¿qué haces, Pulga?, ¿cómo andás?', y yo estaba como: '¡me dijo Pulga!'.

-¿Qué hubiera sido de Diego como entrenador de Gimnasia y el Pulga como jugador?

-Hubiera sido muy lindo, para uno más que para él, hubiese sido algo muy lindo poder estar ahí en el mismo lugar, en el mismo campo de juego. Desgraciadamente no se dio, pero a la vez fue positivo porque terminamos saliendo campeón con Colón y conseguir la primera estrella que uno, hoy por hoy, lo ve con mucha felicidad a eso de que no se haya dado en ese momento y no me hayan transferido. Son cuestiones donde, a veces, no estamos en lugares donde Dios no quiere que estemos, y a mí se me dio así y terminé siendo campeón con Colón y al año siguiente vine.

-¿Qué posibilidades hay de volver a Colón para jugar la Copa Libertadores?

-Estoy en Gimnasia, tengo contrato vigente. Todo dependerá del presidente de Colón si se da esa oportunidad o no. Uno está al 100 %, sabe que tiene que seguir haciendo goles, que tiene que seguir trabajando porque es de la forma que uno es feliz cuando puede competir de igual a igual con cualquiera, cuando puede estar bien físicamente y cuando puede hacer goles y ayudar al equipo donde uno está. Al hincha de Colón puedo decirle que le agradezco mucho por el cariño que me brindaron esos dos años y medio que estuve en Santa Fe y que disfruten mucho de esa primera estrella, que es algo que va a quedar para toda la vida y Dios quiera que vengan muchísimas más, pero la primera siempre será la primera.

-¿Qué cosas te han emocionado de Santa Fe y de Colón?

-Lo que vi cuando salimos campeón fueron cosas increíbles de personas mayores, de ver los videos que circulaban de como reaccionaron al primer campeonato de Colón, es muy emocionante, impactante para uno, porque también es la primera vez que sale campeón en Primera División, pero ver esa gente de 90 años diciendo gracias, llorando, gritando, desvaneciéndose, la verdad es que me va a quedar marcado para siempre. Ojala que vengan muchos campeonatos más, pero ver eso fue muy impactante para uno.