Adrián Taffarel: "Unión es un equipo muy agresivo"

El entrenador del rival tatengue dijo que está enfocado en el partido del lunes. En Rosario se dice que a fin de año desembarcaría Beccacece como DT leproso.

"No me hago el duro o que no me afecta. Hay cosas que me afectan como a cualquier persona, lo principal es que uno está en este lugar y estamos súper metidos en el partido con Unión. Sabemos que esto es por resultado, si la cosa sale bien seguramente vamos a seguir peleándola y todo en beneficio de algo único, que es Newell's. Yo trabajo para Newell's, me enfoco en eso y le doy el máximo que puedo dar a este club". Así se expresó Adrián Blas Taffarel, el técnico interino de Newell's.

Taffarel habló en rueda de prensa y si bien no confirmó al equipo para el lunes ante Unión sí adelantó que Mariano Bíttolo será el reemplazante del expulsado Marco Campagnaro y que Cristian Lema reaparecerá como zaguero central. Mientras que tienen chances de ser la partida tanto Francisco González como Román Bravo, el juvenil que anotó el golazo ante Independiente que hizo explotar al Coloso en la victoria agónica del domingo pasado. Mientras que es duda la presencia de Nicolás Castro, que presenta un cuadro febril.

Respecto al contacto que mantiene actualmente con la dirigencia, Taffarel manifestó que "con la dirigencia estoy todos los días, con Julio Saldaña (gerente de fútbol) o viene Adrián Lanzoni y otras personas de la comisión directiva, que están siempre apoyando y preguntando si necesitamos algo. Yo no pregunto otra cosa y estoy abocado al partido de Unión, con todas las energías puestas en ese partido para sacarlo adelante. Después se verá, no hay problemas con lo que va a venir".

"Esta semana esta estuvo mucho mejor. Por suerte obtener el triunfo con Independiente nos permitió descomprimir y que el jugador se sienta mejor para entrenar. El plantel estuvo bien anímicamente, ya que el tema de ganar implica que el jugador pueda entrenar reconfortado", confió el DT.

Y agregó: "Sentí una alegría inmensa por la victoria ante Independiente. No sólo por los juveniles sino por todos a los que les tocó actuar, la gran mayoría nacidos en el club que aman y los que han venido también lo aman porque son parte de nosotros. En un partido tan importante ese gol de Bravo que se convirtió en el último segundo creo que es, desde que yo tengo uso de razón, uno de los goles que más se festejó, que más se gritó".

Sobre el rival del lunes por la tarde, destacó que "Unión es un buen equipo, con un buen comportamiento adentro de la cancha, muy parejo en el rendimiento, corre muchísimo, ataca con varios jugadores y se defiende bien. Nos vamos a encontrar con un rival agresivo en el ataque y con muy buenos jugadores. Nosotros tenemos que contrarrestar todo eso con dinámica. Para mí el partido va a ser muy dinámico y la idea es que tengamos el resto físico que nos permita ganar. Nosotros estamos bien y es un partido muy importante".

En cuanto al juvenil Román Bravo, autor del gol de volea ante el rojo y que tiene chances de ser titular frente Unión, confió que "no voy a decir que la virtud de Bravo es agarrar la pelota de volea y meterla en el ángulo, pero sí que tiene gol e hizo goles en las inferiores. Es una alternativa importante. Otra de sus virtudes son la dinámica y la predisposición que tiene para jugar".

Además del aporte de los juveniles, Taffarel destacó a los referentes. "La inclusión de los jugadores de jerarquía dentro de la cancha es muy importante. Nos da el plus de que el juvenil tenga tranquilidad con ellos. El apoyo psicológico que le dan Pablo Pérez, Nacho Scocco, Belluschi, Maxi y Lema es fundamental", aseguró.

Y en cuanto a Maxi profundizo: "Maxi es un aporte muy grande, me ayuda muchísimo y ayuda al conjunto de jugadores dentro de la cancha. Estando yo afuera de la cancha es difícil que me puedan llegar a escuchar y Maxi los termina de acomodar. El otro día se tiró de volante central porque faltaba un jugador y no hace falta explicarle demasiado a Maxi, entiende a perfección las cuestiones tácticas y lo resolvió de la mejor manera. Me gusta muchísimo la predisposición que tiene para el ingreso".

Victoria tatengue en reserva

Unión venció a Newell's por 2 a 1 en el partido de reserva jugado en Rosario. Los goles del equipo de Tato Mosset fueron convertidos por Del Blanco y Meynier.

Los once titulares fueron los siguientes: Federico Bonansea; Valentino Werro, Leonardo Caballero, Pablo Calderón y Pedro Sanz; Tobías Macies, Joaquín Castellano, Germán Torres y Mateo Del Blanco; Gonzalo Lazzarotto, Mariano Meynier.

