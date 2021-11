Una estampida durante un concierto en Houston dejó al menos ocho muertos

Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas en la noche de este viernes en el festival de música Astroworld, en Houston, en el sur de Estados Unidos, debido a una avalancha humana, según informaron las autoridades y los medios estadounidenses. El evento se celebraba en el Parque NRG, donde se construyó un hospital de campaña improvisado.

"Tenemos ocho personas fallecidas esta noche y varios individuos más heridos" dijo el responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña. Su departamento explicó a través de Twitter que se ha establecido un punto de encuentro para familiares de los heridos en un hotel cercano.

El incidente, cuyas circunstancias todavía no han sido completamente aclaradas, sucedió mientras el rapero Travis Scott hacía su actuación. "La multitud empezó a empujar hacia el frente del escenario, creando pánico y los primeros heridos. La gente empezó a caerse, a quedar inconsciente, y eso aumentó el miedo", añadió.

You can’t tell me Travis Scott didn’t see this kid getting resuscitated while he was up there doing the robot #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/cjqsiK29BS