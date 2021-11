El conmovedor mensaje de Xuxa por la trágica muerte de la cantante Marília Mendonça

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"La reina de los bajitos", Gal Costa, Caetano Veloso, Anitta y Neymar, entre otros, expresaron su tristeza por el abrupto fallecimiento de la cantante en un accidente aéreo. Tenia 26 años y un hijo.

Maria da Graça Meneghel, conocida mundialmente como Xuxa, expresó su dolor en la red por la trágica y repentina muerte de la cantante Marília Mendonça, quien falleció junto a otras cuatro personas más después de que la avioneta que los trasladaba a Mina Gerais, Brasil, para una serie de recitales se precipitara contra una zona rocosa.

"Estoy conmocionada y pensando en los familiares y amigos, que Dios les dé el regazo y la calma en el corazón a todos los familiares de las personas que iban en ese avión... No sé qué decir, sólo queda mi abrazo y cariño", , manifestó Xuxa en un posteo publicado en su cuenta de Instagram junto a una foto con Mendonça.

La joven cantante Marília Mendonça, exponente del popular género "sertanejo" en Brasil, falleció este viernes junto a otras cuatro personas en un accidente aéreo, una noticia que conmocionó al país.

La artista, que tenía 26 años y estaba en el auge de su carrera, viajaba en un aerotaxi de pequeño porte que se estrelló en un área de difícil acceso en el interior del estado de Minas Gerais (sudeste). Por ahora, se desconocen las causas del accidente.

"Todavía no podemos afirmar cuál fue la causa de la caída del avión, pero hay destrozos que sugieren que el avión chocó con una antena [de transmisión de energía eléctrica] antes de caer", dijo en una conferencia Ivan Lopes, de la Policía Civil de Minas Gerais, que proseguirá las investigaciones.

Otras figuras brasileñas expresaron su consternación por la tragedia. "Estoy llorando. Creo que ni siquiera puedo creerlo", afirmó Caetano Veloso en sus redes sociales. "Me niego a creerlo, me niego", tuiteó por su parte el futbolista Neymar junto a un emoticono con lágrimas. En su cuenta de Instagram, agregó: "Una de las mejores sorpresas que he tenido en mi vida. Que me canten el Cumpleaños Feliz, es un honor. ¡Has marcado tu nombre en Brasil y en el mundo! Seré tu eterno admirador Descansa en paz".

"Estoy devastada por la muerte de @mariliamendoncacantora, una chica genial, brillante en su segmento como compositora. Una persona joven, cariñosa y maravillosa, que deja un hijo pequeño. Es una pérdida irreparable. Mis condolencias a la familia. Muy triste, todo muy triste", publicó Gal Costa junto a varias fotografías de ella y Mendonça, sonrientes, en un estudio de grabación.

"El país entero recibe en shock la noticia del fallecimiento de la joven cantante sertaneja Marília Mendonça, una de las mayores artistas de su generación", expresó en Twitter el presidente Jair Bolsonaro.

- Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte a todos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 5, 2021

Los bomberos confirmaron que "la aeronave transportaba a la cantante Marília Mendonça y que ella está entre las víctimas fatales". Los otros fallecidos son el productor de la artista, uno de sus tíos que también era su asesor y los dos pilotos del avión, informó la asesoría de Mendonça. Las TV locales mostraron a bomberos trabajando para retirar los cuerpos del avión, que quedó encallado en un área rocosa junto a una cascada.

Nacida en el interior del estado de Goiás (centro-oeste de Brasil), Mendonça era una de las principales exponentes del género "sertanejo" en Brasil, versión local de la música "country", extremadamente popular en el país.