La alegría de Cappa con su "alumno" Domínguez: "Cuando hablaba con Menotti me decía que Colón jugaba bien"

Lo tuvo de jugador en el Huracán que perdió de manera increíble el título en el último partido del torneo en el 2009. "Si de alguien sabía que iba a ser entrenador, era de Eduardo", dice su ex entrenador en el diálogo con El Litoral en Madrid.

Angel Cappa lo tuvo a Domínguez de jugador. Por lo tanto, era ineludible la pregunta sobre lo que sintió cuando a la distancia se enteró de que Colón, dirigido por ese hombre que él mismo reconoce que se mostraba "curioso e interesado" cuando se ponía los cortos y que no dudaba que su futuro sería como entrenador, logró el histórico título de campeón con Colón.

-¿Se habla seguido con Menotti?

-Hablo con mucha frecuencia... Está contento y tiene una virtud: siempre habla de acá en adelante, nunca para atrás... ¡Ahí está, es moderno! (risas).

-¿Le sorprendió que un técnico como Domínguez logre sacar campeón a un club como Colón, que nunca antes lo había logrado?

-A mí lo que no me sorprendió es que Eduardo haya sido técnico... Era un muchacho responsable, interesado del juego, actualizado, siempre atento para transmitirle a los compañeros lo que uno pretendía... Si me preguntaban en aquél momento de Huracán, qué jugador iba a ser entrenador, no dudaba en decir que Eduardo lo era... Después, bueno, salir campeón o no es otra cosa, a veces sale bien y a veces mal.

-¿Por qué le ha costado tanto tiempo al fútbol de Santa Fe?

-¿Qué cosa?

-Ser campeón...

-Colón jugaba bien, lo he visto en varios partidos en diferido, porque acá no se ve el fútbol argentino en directo... Pero Menotti, Rubén Rossi, Signorini, mis amigos, me decían que Colón jugaba bien. Y me agradó muchísimo que gente tan querida como Eduardo, Díaz y Paolo Goltz hayan logrado un título de campeón.

-¿Le quedó algo por cumplir en el fútbol?

(Piensa) -Hacer en el potrero un gol como el que hizo Maradona contra los ingleses (risas)... Siempre uno tiene cosas por hacer o sueños por cumplir.

-¿El saco de técnico está colgado para siempre en el perchero?

-¡Sí, claro...! A mi me costó más dejar de jugar que de entrenar. Eso fue allá en Olimpo, en la selección de Bahía Blanca, en mi tierra... Extraño mi barrio... Pero el barrio que extraño ya no está más. Siempre voy, nací en Villa Mitre, soy parte de ese barrio y de Bahía Blanca... Extraño también Buenos Aires, nuestra cultura... Pero el tiempo de entrenador ya fue...

-¿Director deportivo?

-No sirvo de director deportivo, me gusta estar en la cancha, con la pelota, con los jugadores... Pero tengo una edad que ya no me corresponde, le corresponde a Eduardo Domínguez, a Díaz, a Arano, a Gallardo que fue jugador mío en River, a Ortega, Ubeda... Lo único que me queda es seguirlos, acompañarlos.

-¿Alguna vez estuvo cerca de dirigir en Santa Fe?

-La verdad que nunca estuve cerca y tampoco me acuerdo si alguna vez me llamaron... ¡Pero me hubiese gustado!... A Colón y a Unión fui varias veces, a veces me fue bien y a veces mal... Distinto en Rosario, porque ahí me fue siempre bien... Yo lo tuve a Bezombe, a Perezlindo... Pablito Bezombe es un chico extraordinario, muy buen jugador, gran persona... A ellos también los recuerdo con mucho cariño.

-Cuando jugaba Pelé, uno decía que no iba a salir uno igual y llegó Maradona. Y después Messi. ¿Saldrá otro igual o mejor?

-Pienso que sí, no sé dónde... En Argentina es cada vez más difícil, porque si se abandona el riesgo y la alegría, será cada vez más difícil encontrar a alguno que tire una pared o una gambeta. Yo confío mucho en nuestra genética futbolística... Pero volviendo a tu pregunta, creo que al nivel de Di Stefano, Maradona o Messi, va a ser muy difícil... Pero te quiero hacer una aclaración respecto de esto.

-Adelante...

-Yo no sé si saldrá alguno mejor que Maradona o Messi, pero muchas veces me preguntaron quién fue mejor y yo siempre digo que a ese nivel no se sabe. ¿Quién es mejor, Pugliese o Troilo?, ¡yo qué sé!. A Algunos le gustará uno y a otros, el otro... Es una cuestión de gustos... Mejor que Messi, creo que no habrá otro, pero igual, sí.

"¡Cagones de mierda!"

Se recuerda aquélla famosa frase de Cappa, en el partido con Vélez de la última fecha en el 2009, cuando dijo: "¡Las pelotas quieren esconder ahora, cagones de mierda!" y fue tomado en pleno por las cámaras de TV.

"Vi quién era. No lo quiero decir. Me cargaron. Me dijeron: '¿Qué pelotas?'. Perdí muy mal y muy vergonzoso los estribos. Hay una imagen que estoy en el banco con los ojos cerrados. Me tenía que tranquilizar. Dije: esto es un robo escandaloso, no consigo nada volviéndome loco. Tuve un instante, me tranquilicé", dijo Cappa en su momento, refiriéndose a aquél hecho.

A El Litoral, en Madrid, le confesó que el recuerdo de aquél partido le provoca mucho dolor. Para ser campeón, Vélez debía ganarle a Huracán para ser campeón, en tanto que al Globo, dirigido por Cappa, le alcanzaba con el empate. El partido estuvo plagado de polémicas y Brazenas perjudicó abiertamente a Huracán. Vale recordar que en el inicio del encuentro, tras un centro de tiro libre, Eduardo Domínguez anotó de cabeza, pero el árbitro Gabriel Brazenas anuló el gol incorrectamente, ya que no había posición adelantada del defensor de Huracán, hoy entrenador de Colón.

