Estampida en Houston: las redes sociales estallaron contra el rapero Travis Scott por no haber parado el concierto

En la últimas horas, aparecieron videos que muestran al cantante cuando ve a las personas perdiendo la conciencia durante la avalancha humana, que se produjo este viernes en el festival musical que se celebra en Estados Unidos.

En las redes sociales aparecieron videos que muestran la reacción del rapero Travis Scott cuando vio a las personas perdiendo la conciencia durante la estampida, que se produjo este viernes durante el primer día del festival musical Astroworld, que se celebra en la ciudad texana de Houston.

Mientras tanto, en otras imágenes difundidas se puede ver que el artista detiene varias veces su actuación final cuando vio a los fanes en apuros cerca de la parte delantera del escenario.

Please stop saying Travis never stopped the show to point out the people that were passing out he does this all the time if he sees it pic.twitter.com/4MlyLo4sqk — Ⓜ️ (@WashedMel) November 6, 2021

Scott pidió a los miembros de seguridad que se aseguraran de que las personas estaban bien y les ayudaran a salir de la multitud. Los vehículos de emergencia se abrieron paso entre la multitud, de unas 50.000 personas, en varias ocasiones, informa Houston Chronicle.

Mientras, algunos usuarios de Twitter criticaron al rapero por no parar completamente el concierto. "Dijo 'oh ohhh oh ay ayúdenme' y luego comenzó el espectáculo de nuevo", comentó un internauta. "Varias personas murieron por el concierto de Travis Scott y al parecer la gente tuvo que arrastrar los cuerpos y él ni siquiera estaba parando el concierto", agregó otro.

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU — Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021

Muchas personas están diciendo que Travis Scott siguió cantando porque el show debía continuar. El show NO puede continuar cuando hay personas muriendo #ASTROWORLDFest



pic.twitter.com/TDGxbklgCf — Andy West (@andywest4u) November 6, 2021

Previamente este viernes, una estampida se registró a la entrada al estadio NRG, cuando cientos de individuos irrumpieron en el recinto, al superar las barreras de seguridad. De acuerdo con medios locales, varias personas fueron pisoteadas.

Desde el Departamento de Bomberos de Houston señalaron que una multitud "empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario y esto causó pánico" y dejó varios heridos, mientras que algunas personas perdieron el conocimiento.

Unas 17 personas fueron hospitalizadas, 11 de ellas sufrieron un paro cardíaco. Se desconoce por el momento la causa de la muerte de las 8 víctimas fatales.

El segundo día del festival, programado para este sábado, ha sido cancelado.