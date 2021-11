Se conoció un nuevo tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things

En el marco de la celebración del "Día de Stranger Things", Netflix dio a conocer un nuevo tráiler de la cuarta temporada.

Los episodios estará disponibles recién en 2022 por lo que los fanáticos se deberán contentar con este adelanto.

En el video, que dura un minuto, se la ve a Eleven en su "nueva vida" y le cuenta a su mejor amigo Mike cómo la lleva.

En su narración, el personaje interpreatado por Millie Bobby Brown cuenta que espera con ansias poder volver a encontrarse, para las vacaciones de Primavera.

Es ahí donde el tráiler comienza a mostrar un poco de la acción que se verá en la cuarta temporada; encargada de develar algunos misterios y, seguramente, dejar abiertos nuevos enigmas.

we're gonna have the best spring break ever. pic.twitter.com/D6Xyx9VquE