¿Quién es Travis Scott, el rapero que actuaba durante la estampida en Houston?

Al menos ocho personas han muerto y varias resultaron heridas en una avalancha multitudinaria durante el concierto del rapero Travis Scott, al que asistieron unas 50.000 personas el viernes por la noche en el Festival Astroworld.

En las redes sociales el rapero Travis Scott fue duramente criticado por su reacción cuando vio a las personas perdiendo la conciencia durante la estampida.

Mientras que, en imágenes difundidas se puede ver que el artista detuvo varias veces su actuación final cuando vio a los fanes en apuros cerca de la parte delantera del escenario.

Please stop saying Travis never stopped the show to point out the people that were passing out he does this all the time if he sees it pic.twitter.com/4MlyLo4sqk