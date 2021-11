Línea directa: seguridad nocturna, jauría asesina y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falta policía de noche

UN TAXISTA

"Con respecto al robo sufrido por un compañero hace unas madrugadas, cerca del parque Garay, en calle Malvinas y Lamadrid, cerca de Villa Oculta, quiero expresar que yo estaba trabajando, pasaba por la zona y vi un taxi (chapa 104) parado y me llamó la atención. Pensé que a algún compañero le había pasado algo; me detuve y fui hacia el coche. Sí, efectivamente le habían robado. Estaba todo ensangrentado, le habían hecho un corte en la pierna y en el brazo, y lo veía desangrarse. Gracias a Dios pasé por ahí y lo pude auxiliar. Me quedé en el lugar hasta que vino el Comando y otros compañeros taxistas; y después vino la ambulancia y lo llevaron. Esa es la terrible inseguridad que tenemos en Santa Fe, y los que trabajamos de noche y madrugada estamos mucho más expuestos. Hace falta presencia policial a la madrugada. ¡¡No hay nadie!! Ni policías, ni Prefectura, ni gendarmes, ni policías federales. ¿Qué pasó con todo ese operativo de fuerzas especiales que iban a traer? Los policías andan hasta las 12 de la noche o antes. Pero a la madrugada: NO HAY NADIE. Estamos desprotegidos. Gracias a Dios el compañero asaltado y herido está bien. Pero perfectamente lo podrían haber matado. Gracias al diario por darnos este espacio. Y esperemos que a quien/es les competa tomen las riendas de este desastre que es la inseguridad en Santa Fe".

Jauría asesina

VECINOS DE EL POZO

"Queremos hacer una denuncia y pedirle a la Protectora de Animales, a la Municipalidad, a Zoonosis, a quien corresponda que intervenga en los animales que hay en el asentamiento que tenemos enquistado en la playa Los Alisos desde hace años. Tienen perros peligrosísimos, muy violentos, matan gatos (anoche destrozaron al gato de una vecina, a la madrugada, ante la mirada indiferente de un policía del destacamento que está en el lugar donde estaba la parada del 2). Son jaurías que andan sueltas, deambulando por el barrio, buscando comida, pero encima son peligrosos, muy agresivos. Necesitamos que alguien venga a hacer una inspección y que se lleven a esos perros. Seguramente no están ni castrados ni vacunados contra la rabia. Están muertos de hambre y se vienen a comer a los contenedores y si se les cruza un perro o un gato de alguna vivienda del barrio lo atacan ferozmente, como ha sucedido y matan a nuestros animales. ¡¡¿Acaso no lo podrían hacer con un niño?!! Por favor, demasiado tenemos que soportar de la gente del asentamiento, por su mala forma de vivir, con la invasión permanente que hace a nuestro barrio. Y pensar que nos prometieron que los iban a sacar y ahí están: molestando siempre. Aparte, volviendo al tema de los policías del destacamento, queremos decir que no sabemos para qué están. ¿Nadie los controla? Están ahí pero no hacen nada. Te roban enfrente de ellos y dicen que 'no pueden hacer nada'. Charlan entre ellos a las risotadas, parece que nos toman el pelo mientras cobran un sueldo que les pagamos los ciudadanos. Por favor: exigimos que alguien se haga presente y tome cartas en el asunto, por ambos temas planteados".

Tala indiscriminada

ALFREDO SALOMÓN

"Es lamentable ver cómo destruyen los bosques naturales en este país y cómo se destruye también el tema climático. Porque no nos olvidemos de que la gran vegetación libera mucho oxígeno. No sé por qué destruyen de ese modo... No han calculado el daño que están haciendo, tremendo, lamentable e irreversible... Hay que poner fin a todo esto".

No atienden los reclamos

ENRIQUE DE B° SUR

"Es una vergüenza que, a esta altura, en Assa no atiendan los reclamos telefónicos 'por los protocolos debidos a la pandemia'. ¡Nos toman por idiotas, increíble! No tienen cara. Y el Enress: pintado. ¡Con lo que ganan los que trabajan allí!".

Presencialidad en los bancos

MARINA

"¡¡¿Qué está pasando con los bancos?!! Muchas veces he querido comunicarme por teléfono con el banco y no contestan: ni los teléfonos ni los 0800. No solucionan nada. No entiendo por qué. ¿Se podrá averiguar algo? ¿Esto seguirá siempre así?".