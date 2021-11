Felisa Miceli: "Lo hacen ante de las elecciones para jorobarnos a todos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ex ministra de Economía Felisa Miceli cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dio marcha atrás con un decisión judicial que la beneficiaba y consideró que salió "antes de las elecciones para jorobar" al oficialismo.

La ex funcionaria se refirió a que la Corte Suprema reabrió la causa en la que está acusada de haber beneficiado, como titular del Banco de la Nación, al empresario Sergio Taselli para que comprara y reactivara nuevamente el quebrado Frigorífico Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos.

Miceli definió al fallo como "raro y muy especial" y manifestó que la reapertura la "sacan antes de las elecciones para jorobarnos a todos".

"Funciona muy mal la justicia en la Argentina. En todo", enfatizó la ex presidenta del Banco Nación, y agregó: "Hay todo tipo de arreglos, entuertos y negocios".

La Corte reabrió una causa de la ex ministra de Economía por delitos contra la administración pública.

En la misma línea, destacó que el atraso en la Justicia "es insoportable" y descartó que se trate de una cuestión de recursos.

Para Miceli se trata del poder que cuenta con grandes recursos al que definió como "casta".

"La Corte tiene grandes sumas de dinero depositadas en los bancos para que todo pueda funcionar más fácil y más rápidamente. Sin embargo, no lo hace", señaló.

En la tónica de las críticas, la ex ministra calificó como una "injusticia" el hecho de que los sueldos de los trabajadores judiciales sean "hasta 3 veces más altos" que los que cobran los funcionarios de los otros poderes del Estado.

"No pagan impuestos a las ganancias", cruzó, y sumó: "Tiene beneficios, trabajan seis horas, vacaciones de un mes. Es muy raro este funcionamiento tan arcaico".

Por otra parte, la ex presidenta del Banco Nación declaró que cuando los jueces y fiscales se equivocan "no pagan nada" puesto que no tienen ningún tipo de auditoría ni control.

"No me parece que sea un poder que funcione para que todos vivamos mejor sino como una casta donde ellos viven mejor. Y bueno, así nos va como país", concluyó.