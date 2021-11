https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.11.2021 - Última actualización - 14:56

14:53

El equipo clasificó para la Copa Argentina Sub 14

Destacada actuación para tres jugadoras de voley de Gimnasia y Esgrima

Se trata de Pía Poch, Malena Sorba y Renata Botta. El torneo se jugará en Chapadmalal y esta semana tuvo lugar en la categoría sub 16, con la participación de Polideportivo Recreo.

Esta semana, con acción en simultáneo hasta en ocho canchas en el Polideportivo de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, comenzó la Copa Argentina de Clubes Sub 16 femenina y masculina. En la rama femenina, los 23 equipos participantes fueron divididos en cuatro zonas (tres de seis y una de cinco) en la que jugarán todos contra todos para definir los clasificados a la próxima etapa. Allí, Polideportivo Recreo representa a la provincia de Santa Fe. Por su parte, en el masculino, los 19 equipos están repartidos en tres grupos en los que también jugarán todos contra todos para determinar los ocho mejores de cara al play off. Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario es el representante santafesino en la competencia de varones. En la semana que se inicia, será el turno de la categoría Sub 14, también con representación de equipos de nuestra provincia. En la Copa Provincial de clubes que se disputó recientemente, en la categoría sub 14 femenino fue primero Olimpia de Santa Teresa, segundo Polideportivo Recreo, tercero Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y cuarto Villa Dora. Entre las distinciones individuales, Gimnasia se quedó con distinción para la mejor armadora (Malena Sorba), mejor atacante (Pía Poch) y mejor defensa (Renata Botta), mientras que Luisana Olivera de Recreo fue elegida como la mejor sacadora. Pía Poch es capitana de su equipo, estudiante del primer año en el Colegio Dra. Sara Faisal y desde muy pequeña añora vivir en la ciudad New York por lo que también cursa el idioma Inglés en el Instituto San Roque de esta ciudad. Fue convocada en el mes de octubre a una prueba de la pre selección nacional donde cumplió y esta a la espera del llamado del Seleccionador Nacional. Este fin de semana, GYE fue sede del torneo Provincial Sub 14, fue elegida por todos los entrenadores como la mejor atacante del torneo, recibiendo su merecido premio y donde su equipo tuvo una gran actuación logrando el tercer puesto, clasificando para jugar el torneo nacional a disputarse en la ciudad de Chapadmalal en la semana entrante. Pía Poch juega de punta y se destaca la potencia de sus remates. Trabaja dia a día para mejorar su juego, es apasionada y sueña representar a su país jugando en el seleccionado nacional. En el plantel de Gimnasia, a las nombradas se agregan Valentina Carranza, Linda Landi, Ana Nievas, Isabella Oggero, Lola Peña Alvarez, Máxima Piccone, Ambar Pizzico y María de los Milagros Pizzico. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

