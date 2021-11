La foto que un santafesino guardó en una biblia y está en la serie de Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue tomada el 7 de agosto de 1980 en la cancha de Unión. Oscar Cardozo, hijo de un histórico utilero, es protagonista de un hecho que él mismo define como "mágico". En ese momento, tenía 11 años.

Fue tomada el 7 de agosto de 1980 en la cancha de Unión. Oscar Cardozo, hijo de un histórico utilero, es protagonista de un hecho que él mismo define como "mágico". En ese momento, tenía 11 años.

El 7 de agosto de 1980 fue jueves. Unión enfrentaba a Argentinos Juniors, Carlos Santos Mazzoni se despedía de la institución y jugaba su último partido, Diego Maradona tenía 19 años y ya deslumbraba y El Litoral cumplía, ese mismo día, 62 años de vida. Era el Metropolitano de ese año, el torneo posterior al del subcampeonato del Nacional '79. Al partido lo ganó Unión 2 a 1. El Turco Alí convirtió el primer gol, empató Maradona de tiro libre (Pumpido era el arquero tatengue) y el desequilibrio llegó a través de otro histórico de Unión: el "Choclo" Regenhardt. Hasta aquí, todo parece "normal".

Antes del partido se produjo un hecho que pasó inadvertido para todos, uno más de los tantos que se registraron desde el mismo momento en que Maradona irrumpió en la escena mundial, hasta el último suspiro de su vida. Apenas entró su equipo al campo de juego, tres chiquilines se acercaron y le pidieron una foto. Dos de ellos eran alcanza-pelotas; el tercero en cuestión, el hijo de Cardozo, un histórico utilero de Unión que se jubiló hace tres años. Oscar era un niño de 11 años en ese momento y jamás habrá pensado que 41 años después, esa foto iba a aparecer en una serie de trascendencia mundial, dedicada a la vida de Diego.

Ahora, la historia de esa foto es digna de ser contada. "Es mágico lo que pasó, porque, la verdad, no sé cómo llegó esa foto a la gente que está haciendo la serie. Yo siempre iba a la cancha y entraba con los equipos al campo de juego. Cuando ingresó Argentinos Juniors, lo fui a buscar a Diego. No podía ser de otra manera... Desde los 9 años que andaba por los vestuarios", cuenta Cardozo.

-¿Cómo te enteraste de que la foto formaba parte de la serie?

-Estábamos en familia, cenando y viendo otro programa. En la pausa cambiamos de canal y veo que estaban dando la serie y nos quedamos ahí... De pronto, aparece la foto y pego un grito: ¡La foto... la foto!... Imagináte la emoción... ¡Gritamos como si hubiéramos ganado el Quini 6...! ¡No lo podía creer!

-¿Y entonces?, ¿qué hiciste?

-La empezamos a buscar por toda la casa... ¡A la foto!... Y recién la pude encontrar a los dos días... ¡Estaba adentro de una biblia!... ¡Escondida!... Era el último lugar que me quedaba por buscar, porque tengo una valija llena de fotos... ¡Tengo cuatro hijos y nueve nietos, así que imagináte!... Busqué entre la ropa vieja, por todos lados y la encontré en la biblia... Siempre le recalqué a mis nietos varones que hubo un jugador al que yo ví, que es mejor que Messi... Y es Diego... Entonces, siempre les dije que yo me saqué una foto con el mejor jugador de toda la historia.

Oscar Cardozo hoy tiene 52 años y muestra con orgullo aquélla foto tomada hace más de 41 años en la cancha de Unión y que aparece en el inicio de la serie de Maradona.Foto: Flavio Raina

-¿Qué te acordás de esos tiempos?

-Que en la cancha auxiliar había pinos, que en el vestuario le daban mate cocido a los jugadores, recuerdo los canastos de mimbre donde se guardaba la ropa y que veía el partido en la sala del masajista, donde había una ventanita y desde ahí miraba... Y que el primer clásico lo ví en la cancha de Colón, porque me llevó el Pelado Centurión, que jugaba en la reserva... La noche de los goles de Pellegrini... Tengo la camiseta lila que usaba Biasutto, me acuerdo de las vendas elásticas de Pierino Lattuada, que en ese momento eran únicas y que el Turco Alí me decía que iba a ser mi padrino.

-¿No hiciste un cuadro con esa foto?

-¡No...! Alguna vez la subí a mi estado... Pero no recordaba que la había guardado en una biblia... Es mágico y milagroso lo que pasó... Para mí, Diego sigue estando vivo...

-¿Te vas a hacer famoso?

(Risas) -Cuando me dijeron que la serie se pasa en 240 paises se me puso la piel de gallina... ¡Y esa foto salió ahí, entre millones de fotos de Maradona que habrá en el mundo!... Es algo loco.

-¿Vas a la cancha?

-Estoy yendo a la redonda, atrás del arco... Mis hijas se ríen porque yo les cuento que había un personaje que gritaba "Alí, Alí, Alí" desde la redonda y se escuchaba en todo el estadio... Me acuerdo los monedazos a los arqueros rivales y que cuando terminaba el partido, yo iba a juntarlas (risas)... Y también recuerdo en el 78 y 79, cuando el plantel volvía en el micro y había mucha gente esperando la llegada de los jugadores, a la hora que sea.

-¿Siempre con tu papá?

-¡Claro...! Mi papá también estuvo en el básquet de Unión y Flor Meléndez lo llevó de utilero de la selección argentina... Pero esta historia de esa foto de Diego es mágica, ¿qué querés que te diga?