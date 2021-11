Facundo Campazzo mejoró su rendimiento en la victoria de los Nuggets ante los Rockets

Este sábado, el argentino Facundo Campazzo aportó 8 puntos para una apretada victoria de Denver Nuggets, 95-94, sobre Houston Rockets por la fase regular de la NBA estadounidense.

Campazzo acertó tres tiros de seis intentos (dos de cinco en triples) y sumó además dos rebotes, dos asistencias y un robo en 18 minutos de juego.

Estos números representan una leve mejora en el rendimiento para el base de la selección argentina, quien esta temporada ya se afianzó en la rotación del equipo de Michael Malone, pero no viene teniendo estadísticas sobresalientes.

La gran figura de los Nuggets volvió a ser Nikola Jokic, con un doble-doble de 28 puntos y 14 rebotes. Y Will Barton acompañó con 15 y siete, respectivamente.

La defensa del pívot serbio, actual MVP de la liga, fue clave en la última pelota del partido donde taponó a dos de sus rivales de forma consecutiva.



THE MVP TO THE RESCUE pic.twitter.com/lBEhWYLTXZ