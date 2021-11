https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Intercambio de opiniones Pinti dijo que L-Gante "no tiene talento" y el cumbiero lo comparó con "un dinosaurio" Además, a través de sus redes sociales, el músico apuntó a la estrategia de los programas de chimentos de incitar polémicas para levantar el rating.

Enrique Pinti fue invitado al programa de Juan Etchegoyen en "Mitre Live". Allí confesó que no le gustaba cómo cantaba L-Gante y dijo: "No le veo mucho talento".

Los dichos llegaron a oídos del cantante y salió a responderle a través de sus redes sociales.

El papá de Jamaica grabó un video que subió a sus historias de Instagram y dijo: "Bueno gente, hoy me levanté decidido. Creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia que un señor que se llama Enrique Pinti dice que no tengo talento y soy grasa".

Se podía ver al cantante serio y preocupado, pero al instante compartió otro video donde se puede ver que fue todo fue una broma y continuó: "Qué locas las estrategias de los medios ahora".

Además empezó a imitar a un conductor de televisión y dijo: "'Che, productor, para el programa siguiente traeme un dinosaurio y vamos a ponerlo a hablar de L-Gante así subimos el rating'".

Como toda crítica o comentario negativo, el novio de Tamara Baéz, se lo tomó con humor y siguió realizando sus conciertos por toda la Argentina.