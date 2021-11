https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 07.11.2021

Entretelones de la política provincial "Lucha a muerte"

Ahora desde el llano, Marcelo Sain, citó a Juan Domingo Perón acompañado por un comentario bíblico: "A los tibios los vomita Dios, (Apocalipsis 3:16)", escribió junto a lo que dijo el general: "Cuando la lucha es a muerte, el fiel resiste, el indeciso renuncia, el cobarde traiciona, el burgués desespera y el valiente combate".

“A los tibios los vomita Dios” (Apocalipsis 3:16) pic.twitter.com/PuYtG3Pknb — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) November 5, 2021

La publicación del ex ministro de Seguridad y ex director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación fue un par de horas antes de que se conociera la decisión de la justicia laboral de Rosario de no concederle un amparo, al día siguiente de su remoción por amplia mayoría en la Legislatura.