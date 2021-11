Fórmula 1: Verstappen ganó el GP de México y se afirmó en la cima del campeonato

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se afirmó en la cima del Mundial de Conductores, al vencer este domingo por la tarde en el Gran Premio de México de Fórmula 1, celebrado en el autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal.

El actual puntero del certamen, que había largado en la tercera colocación, logró adelantarse en la partida en una arriesgada maniobra y luego mantuvo mayoritariamente el liderazgo, al cabo de las 71 vueltas que duró la competencia. Verstappen empleó un tiempo total de 1h. 38m. 39s. 086/1000 para recorrer la distancia, a un promedio de 185,216 kilómetros por hora.

El piloto neerlandés, que acumuló su novena victoria en la temporada al cabo de 18 Grandes Premios, aventajó por más de 16 segundos al británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien defendió la segunda posición ante los embates del local Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), que ocupó el último escalón del podio.

