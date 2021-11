Optimismo en el equipo Mercedes: "Seguiremos luchando"

La escudería alemana Mercedes, liderada por su piloto estrella Lewis Hamilton, sigue creyendo en la posibilidad de un cambio de rumbo pese a la demostración de fuerza de su rival Max Verstappen en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

"Soy una persona bastante realista, pero me encanta el automovilismo porque todo puede pasar", dijo tras la carrera el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff.

"Ninguno de nosotros dejará el curso con la mentalidad de que se nos escapa". Y añadió: "Seguiremos luchando".

Tras la novena victoria de la temporada de Verstappen, piloto de Red Bull, Hamilton ya está a 19 puntos del líder del campeonato mundial a falta de cuatro grandes premios, y la remontada parece difícil. La próxima carrera se celebra en Brasil.

"Lo estamos dando todo, pero de momento no es suficiente para seguirles el ritmo", admitió Hamilton, siete veces campeón del mundo.

