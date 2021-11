El fileteador "Peco" sumó su pincelada al homenaje al pianista Ariel Ramírez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pintó un cuadro con el nombre del documental transmedia que realiza El Litoral desde septiembre. Siguen llegando más piezas colaborativas. Pronto saldrá un nuevo podcast y el segundo capítulo de la serie audiovisual.

-Hola, Nicolás (Loyarte, cronista en El Litoral). Te llamo porque tengo algo que hice para ustedes y creo que les va a gustar.

Al otro lado del teléfono, la voz del filetero Oscar Pecorari, al que todo el mundo conoce como "Peco", anuncia que su última obra tiene que ver con este documental transmedia que realiza El Litoral desde el pasado 4 de septiembre, y que tendrá continuidad en el tiempo al menos hasta fin de año: el homenaje especial al pianista y compositor Ariel Ramírez, a 100 años de su natalicio.

"Mirá, hice este trabajo porque me quiero sumar al homenaje", dice "Peco", con orgullo y satisfacción. Se trata de uno de los últimos fileteadores porteños que hace perdurar este estilo artístico, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

"Paisano santafesino" dicen las letras del cuadro, que lleva la firma de "Peco". Las letras fueron pintadas con su pincel, en su taller de Sarmiento 5438, en barrio Sargento Cabral. Son líneas espiraladas, llenas de colores y con recurrente simetría, con sombras y perspectivas que le otorgan ese efecto tridimensional que tanto asombro causa a la vista.

El documental especial que realiza El Litoral se puede visitar en el sitio interactivo arielramirez.ellitoral.com Hay un recorrido fotográfico, su biografía, crónicas, reportajes y colaborativos. También se puede acceder a los contenidos multimedia a través de las redes sociales, en YouTube y . Allí fueron publicados los diferentes capítulos del documental audiovisual y del ciclo de podcast sobre el pianista. Y en algunos días se publicarán nuevos contenidos.

El fileterador

"Peco" se pasó los últimos días pintando su nuevo cuadro. En el taller está rodeado de tarritos llenos de colores, un atril y una mesa donde dispone con orden cada pincel. Hay un aire de belleza en todo eso. Como en las paredes, llenas de cuadros pintados por el fileteador. "Ese es el que más me gusta", dice y señala la obra en la que se observa el Puente Colgante. Es que el artista ama su terruño, y eso es lo que lo llevó a ser parte de "Paisano santafesino", el especial de El Litoral.

"Ariel Ramírez representa a Santa Fe", dice Pecorari. "Con mi arte yo imito su defensa constante de la ciudad de Santa Fe. Sus canciones así lo demuestran -reflexiona el fileteador-. Y yo quiero mucho a mi Santa Fe de la Vera Cruz, como dice la canción Santafesino de Veras. Por eso trato de hacer conocer a mi ciudad y mi gente en otras ciudades, tanto de Argentina como del mundo". Es que sus obras recorren el globo y llegaron hasta Oriente, entre otros destinos. "Admiro mucho la obra del maestro", apunta luego. "De chico escuchaba sus canciones".

Identidad

"Peco" se afirma como un hacedor más de su ciudad. Asume su parte. "Yo quiero mucho a mi tierra. Vivía casi 5 años afuera y se lo que es extrañar el terruño. Uno piensa solo en volver. Y eran años difíciles, del '74 al '79. No había comunicación, celulares ni otra manera de comunicarse", dice.

"Veo gente que vive a donde vive porque le tocó nacer ahí. Yo, en cambio, elijo mi tierra, mi lugar. Y este cuadro lo hice pensando en él, en el maestro, porque mientras lo pintaba pensaba: yo también soy un paisano santafesino, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací", repite los versos de esa canción que es emblema de la ciudad (Santafesino de Veras) y le otorga el nombre al documental: Paisano Santafesino.

"Me duele cuando no valoramos lo que tenemos. Yo aporto mi granito para que la gente conozca a la ciudad. Somos santafesinos doblemente, por la provincia y por la ciudad", sostiene el artista que tras una operación a la que fue sometido en 2016, debió abandonar su puesto de artesanías que levantaba todos los domingos sobre la Costanera, donde se lo solía encontrar. "Yo perdí esa vidriera que era la Costanera", dice. Ahora trabaja en su taller de barrio Sargento Cabral. Allí espera a los clientes que lo contactan para encargarle alguna obra de arte. "Ya no puedo hacer fuerza, no puedo cargar todo en el auto para ir y volver, así que no me quedó otra que quedarme acá", dice, "para seguir haciendo esto que es mi pasión". Para encontrarlo se lo puede visitar en el taller o a través de su perfil en Facebook, como Peco Fileteador.

