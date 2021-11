Condenado por violencia de género que reincidió al otro día irá nuevamente a juicio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.11.2021

Acusado de siete delitos contra su ex esposa, y de amenazar a una amiga de ella.

Lesiones, hostigamiento constante y la promesa de sacarle a sus hijas son algunas de las situaciones con las que debió enfrentarse una mujer tras separarse de su marido. Él fue condenado el año pasado por distintos hechos de violencia de género, pero eso no lo detuvo. Este martes irá a juicio por nuevos delitos.

Miguel Alejandro Palacios (41) se sentará en el banquillo de los acusados, frente al juez Sergio Carraro, que presidirá el debate. La fiscal Milagros Parodi solicitará que se lo condene a 5 años de prisión por los delitos de "desobediencia de mandato judicial" -en seis oportunidades-, "amenazas simples" -en cuatro- y "lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género".

En la misma línea está la acusación realizada por el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone, representante de la víctima. La defensa técnica de Palacios estará a cargo del abogado particular César Rojas.

Vivir tranquila

"Yo sólo espero que le den una condena justa, para poder vivir y criar a mis hijas tranquila, sin sentirme hostigada, amenazada o perseguida", señaló la denunciante de cara al juicio. Será la primera en declarar en contra del padre de sus hijas, y exponer ante el tribunal las agresiones verbales, psicológicas y físicas a las que fue sometida.

Todos los testigos acudirán este martes al Palacio de Justicia, según lo estipulado por la Oficina de Gestión Judicial. Tras la apertura del debate y los alegatos de las partes, el juez oirá los testimonios de policías y allegados a la víctima y al imputado. También acudirá al recinto una amiga de la denunciante, que fue objeto de amenazas por parte de Palacios.

El miércoles tendrán lugar los alegatos de clausura, y se espera que el viernes el Dr. Carraro de lectura a su veredicto.

La fiscal Milagros Parodi pretende la pena de 5 años de prisión para el acusado.Foto: Archivo El Litoral / Guillermo Di Salvatore

"Te voy a matar"

La acusación contra Palacios comprende hechos que van desde el 24 de enero hasta el 8 de agosto de 2020, cuando fue detenido y posteriormente quedó en prisión preventiva.

Entre ellos hay violaciones de medidas de distancia, insultos en plena vía pública, amenazas como "te voy a encontrar sola y te voy a matar", llamadas a pesar de que le impusieron una prohibición de contacto, acechar el domicilio de la víctima y pintar un insulto en la fachada, amedrentar a una amiga de su esposa, y presentarse una madrugada en el lugar y tomar del cuello a la madre de sus hijas.

"Nadie, ni él ni la familia comprenden la gravedad de la situación. Porque él me amenazó que me iba a matar, un montón de veces. Para él soy una cosa, no tengo derecho a vivir, ni a ser feliz, ni a nada", manifestó ella un año atrás, cuando la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de su ex. Espera que el juicio le traiga la tranquilidad necesaria para poder continuar con su vida, y criar a sus hijas en paz.