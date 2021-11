https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.11.2021 - Última actualización - 15:10

15:08

Línea directa: violencia laboral, falta barrido y otros mensajes. Nuestros lectores se comunican al WhatsApp 3425 080710 o al mail: buzon@ellitoral.com y dejan sus mensajes, reclamos, sugerencias y opiniones.

Violencia laboral

UN LECTOR

"Como conocedor del tema de la violencia laboral, quiero expresar que es un problema que no todas las empresas están decididas a buscar soluciones. Existen múltiples motivos que la generan. Uno de ellos es el organizacional. Esto es: cuando la cabeza de la empresa se desentiende de las conductas que refieren al trato, tanto sea vertical como horizontal; cuando se bajan directivas de mala forma, transgrediendo el uso adecuado del buen trato, la cordialidad y el respeto a la dignidad de las personas; cuando no se exige la buena relación necesaria para crear un ámbito laboral saludable, por ejemplo entre compañeros de trabajo y la patronal saca ventaja del conflicto entre empleados; cuando lo único que le interesa al empleador es el resultado de su producción y se despreocupa totalmente del clima laboral de su empresa. Y por último, cuando hay empresarios que imponen sus directivas generando temor, de mala forma, parece que en lugar de dar directivas están retando al empleado. Siempre con un trato discriminativo, casi de desprecio, desvalorizándolo permanentemente. ¡Qué pena da que todavía haya empresarios así! ¡Qué pena que no hayan evolucionado! Se han quedado en el tiempo de la Forestal, o de aquellos patrones de estancia de la antigüedad, que sometían, explotaban y denigraban a sus peones, al nivel de servidumbre".

****

Falta barrido

JUDITH GUASTAVINO

"Yo le aviso al intendente Jatón que es el último año que pago la tasa municipal. No tengo servicio de barrido aquí en la costanera, calle Córdoba al 800. Vivo en la vereda que mira al sur. Y el barrendero pasa (cuando pasa, una vez por mes) y barre solo el cordón que mira al norte. Entonces yo, con 81 años, tengo que salir con la escoba, la palita, a limpiar. O sea que a mí la Municipalidad ya no me presta ningún servicio".

****

No cumplen

UN LECTOR

"Quiero denunciar que en muchos supermercados, de cadenas santafesinas, no se está cumpliendo con el acuerdo de los precios congelados. Es una vergüenza. Ni siquiera existen. No hay ni un cartelito. Y otra denuncia que quiero hacer es contra el gobierno provincial que está totalmente indiferente al control que debería estar ejecutando la Secretaría de Comercio Interior. Este último organismo de la provincia ni siquiera sacó a un controlador a la calle; tampoco atiende los teléfonos, hace 3 días que estoy intentando comunicarme. Parece que todos sufren de abulia, son indolentes e ineficaces. Digo, si el mismo Estado larga una medida, el mismo Estado la sabotea... Es de locos. ¡Pobre destino de este país!".

****

Una ecuación difícil

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Como dijo un lector: control de la natalidad ya. Supongamos un barrio careciente, hay 10 casas por cuadra, o sea 40 por manzana. Cuatro o cinco chicos por casa es más alto el promedio. Tendríamos 180 chicos por manzana, a 30 por aula, son 6 aulas. Dígase que se necesita una escuela por manzana. Cada escuela necesita edificios y además de los maestros, personal administrativo y también de limpieza. Por otra parte, todas las necesidades aumentan en la misma proporción: servicio de agua y cloaca, energía eléctrica, servicio hospitalario. El país no crece con la carga asfixiante de impuestos. Las empresas apenas sobreviven, la sociedad que trabaja no puede progresar. Encima desde Ezeiza están partiendo los aviones llenos de jóvenes técnicos profesionales. Dígase, la clase capacitada. Lo muestran continuamente por TV. Señores funcionarios: pónganse las pilas. Basta de planeros. Hagan un programa donde progrese la clase media".

****

Llegan cartas

Homenaje a la Dra. Ángela Romera Vera

IVONNE SCOTTA

Con emoción y alegría me adhiero al justo homenaje realizado en el Museo de la Diplomacia, a la Dra. Ángela Romera Vera; y por haber sido la primera embajadora argentina.

Leí las síntesis de las expresiones de la Dra. Tessio, respecto de la trayectoria de su actividad como docente, en el más alto nivel, demostrando siempre su enorme riqueza intelectual, que pude conocer en sus clases de Filosofía del derecho, con ese acento tan español que la distinguía.

Mi pretensión es recordar otras facetas de su vida, como su destacada actuación como política, tanto en el ámbito nacional como provincial.

La conocí a Angelita en mi juventud. Las reuniones se hacían en la seccional 3a. de la UCR, a puertas cerradas, en momentos muy difíciles de nuestro país, anteriores a 1955. Con el devenir de los hechos, se divide el partido y muchos nos abocamos a la UCRI y allí estuvo la doctora, ocupando importantes cargos.

Comenzado el período de las elecciones formaba parte de los equipos, que con la conducción del Dr. Frondizi preparaba en el plan de gobierno, para el desarrollo del país que necesitábamos. Y junto a la amistad que la unía junto a candidatos, su aporte más importante fue en la educación en todas las etapas.

Se llega al gobierno y con ella, la organización para gobernar. Conociendo la preparación política y en todas las órdenes que poseía el presidente, para el nombramiento de los embajadores no fue por amiguismo o por política. Era fundamental integrarnos al mundo y quienes nos representaban debían ser aptos para importantes cargos.

El presidente, Dr. Arturo Frondizi, designó a la Dra. Ángela Romera Vera porque la conocía, por su capacidad, su trayectoria y su experiencia en el arte de la política.

Me movió a escribir estas líneas, porque con mis recuerdos quiero rendirle mi homenaje a tan apreciada persona. También pretendo que los lectores sepan que la primera embajadora argentina fue designada en el período 1958 - 1972, durante la presidencia del Dr. Frondizi. Porque él conocía los valores de esta gran política argentina, que seguramente honraría el cargo.