Mirada desde el sur Pablo Javkin y el día 15 de noviembre La provincia se define en el sur y las elecciones del 2019 lo demostraron una vez más. Terminadas las elecciones de medio término, la mirada política local se aplicará centralmente en la gobernabilidad y en el futuro político.

Terminadas las elecciones de medio término el sur santafesino, básicamente La Región Rosario, la mirada política local se aplicará centralmente en la gobernabilidad y en el futuro político; no son la misma cuestión, pero van del brazo y por la calle. La provincia se define en el sur y las elecciones del 2019 lo demostraron una vez más. En la Región Rosario ganó Perotti.

EL AYER MÁS CERCANO

La Intendencia de Javkin deviene de las intendencias socialistas (Cavallero / Binner / Lifschitz / Fein / Javkin -que no es PSP-) en las que, de modo parecido y diferente, pero con sustancia, el radicalismo acompañó a los socialistas.

Se esquematiza: el socialismo era un jefe y 15.000 burócratas activos y el radicalismo 500 mil votos… más los rezagos de un decrépito "demoprogresismo" y bases sueltas de antiperonismo. Hoy eso no sucede. El socialismo no tiene jefe, el radicalismo ya está demasiado advertido.

Javkin originalmente era radical. Hoy está cerca. Nunca fue socialista, pero su gabinete los considera, su voto explicitado en estas elecciones es para Clara García y Mónica Fein en el próximo 14 de noviembre (Senadora y Primera Diputada).

UN PUNTO DE CRUCE

Un buen desafío para los analistas políticos locales, y los que desde Buenos Aires opinan, sería que contesten, sin repetir y sin soplarse, el nombre de la agrupación donde se administra el corazón partidario de Javkin. Creo que no lo contestarían con tanta rapidez, eso "Creo" (y allí la broma de mi parte).

Que Javkin apoye a la señora Fein, ex intendente de la ciudad de Rosario (con tan desgraciada administración que llevó a "fundirla", pese a que los Estados no se funden) una administración -se insiste- muy cuestionada , que en la primera mitad del último mandato Javkin acompañó, pone al actual intendente como aliado directo de aquello y de esto, antes FPCyS hoy FAP (Frente Progresista Cívico y Social y, en las últimas elecciones, Frente Amplio Progresista) y esa boleta, con el número de votos que obtenga, ayudará a decidir, determinará el valor de las alianzas en su futuro; vamos, en los dos años hasta 2023.

Las elecciones de noviembre son más que la foto verdadera e inapelable del presente. Más, mucho más. El 15 es el día del parto… y el "the end".

Parece cercano el punto final de una alianza que, según estimaciones de votos posibles está, al día de hoy, con los porcentajes históricos alterados; podría asegurarse este vaticinio ya que nadie es aquello que fue. Ni los pesepos ni los demoprogresistas ni los antiperonistas sueltos y / o libertarios. Hay una margarita florecida. Digresión: me preguntan por qué no hay un "candidato" libertario como en CABA o Provincia de Buenos Aires. Vamos, chicos, Juntos por el Cambio cobijó a todos.

Nótese en este punto, verdaderamente de cruce, un punto crucial: Javkin apoya a quienes fundieron Rosario y es su administración un mix de aquellos socialistas fundidores y sus noveles secretarios, con poca experiencia y algunos vicios burocráticos. Rosario, en velocidad de gestión no despega, aún no despega. Este es un hecho que se anuncia para diciembre del 2021. Ojalá. Eso debemos advertir desde el análisis. Vigilar la respiración de Javkin. No hay, en el sur, un opositor al peronismo con tantas variables a su alcance.

Agoniza el socialismo y lo necesita. Diáspora radical, que lo necesita. Del terceto Losada/ Scarpin/ Barletta solo Carolina Losada tiene fecha/ sitio de nacimiento en Rosario. El resto lo forman parias perdedores que vendrán a su puerta y enfrente todo es peronismo.

DESTINO DE CORTO Y/O MEDIANO ALCANCE

Las elecciones divididas del 2023 determinarán, junto a la suma de su tarea y sus alianzas, dónde irá a parar Javkin, si optará por guerrear para sostener otra entrada al Palacio de los Leones, si buscará la Autopista rumbo a la Casa Gris o -puede suceder- al fracaso si ninguna de estas cosas sucediese. Nadie piensa en Buenos Aires.

Desprendidas en el 2023 de las elecciones nacionales (para Presidente, presidenciales) lo suyo podría favorecerse, ejem, podría. Remember Perotti.

Sus aliados son parte indisoluble de esta determinación que se empieza a forjar ya, ya mismo.

DIME CON QUIÉN ANDAS...

En el Concejo Municipal de Rosario la presidencia la ejerce María Eugenia Schmuck, radical. La vicepresidencia la sostiene Rodrigo (Roy) López Molina, hombre de derechas obvias (Macri, Pro Cambiemos, Juntos por el Cambio) y el Intendente llega a los votos para obtener mayorías simples con el apoyo de Ciudad Futura, los chicos de las izquierdas muy obvias, mostrando un arco de alianzas que indica plasticidad, muñeca dialoguista y pragmatismo a ultranza.

El análisis me pertenece: no podrá repetir un arco tan amplio. Después del 14 de noviembre (jura y asunción sobre 10 de diciembre) Tendrá sus dos/tres concejales propios, los que le otorgue el radicalismo y la alianza con la estudiantina de Ciudad Futura -si pretende conservarla- tendrá otro costo. Con la muchachada de Juntos por el Cambio nada será igual.

El análisis me pertenece otra vez: su alianza con el radicalismo – o no – definirá la candidatura a Gobernador para el 2023. Siempre en oposición al peronismo. Más claro, si no hay "tres patas" políticas posibles en la Provincia de Santa Fe para el 2023, lo que parece muy probable, esto es, el territorio a partirse en una simple división por dos a causa del socialismo agonizando, Javkin irá con el antiperonismo donde quiera que este se aglutine y eso, quien aglutina, quien "opere", lo debe tener en sus carpetas porque el intendente, con 50 años de vida, es un dirigente a tener en cuenta en serio. Militó políticamente desde los 15 años de edad, en el Colegio Secundario, como consta en actas.

LOS PACTOS PREEXISTENTES

A Macri se lo acusaba (no era en rigor una acusación formal) de no haber resuelto sobre deudas y trabas que dejó Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, la muchacha del arrabal platense y los suyos. Ni aclaró ni blanqueó ni adecuó la economía.

Personalmente he reclamado al Gobernador Perotti sobre los desastres socialistas en Vialidad, Policía, Autopista, ENAPRO, Obras Viales, Autos, Camionetas, Pantallas de Televisión, Exceso de Personal, pagos a Legisladores y el tema Obras Menores y la respuesta fue… "terminan sufriendo las poblaciones y los juicios no arreglan las macanas que hicieron"…

Plantado frente a un café y un mate cocido Pablo Lautaro ha sonreído cuando me tocó insistir: La señora Mónica Haydée Fein fundió Rosario, exceso de personal y exceso de vagancia, TUP en colapso, Centro y Macrocentro al garete, barrios perdidos, sumé y sumé desastres y la sonrisa continuó.

El Mauri se arruinó solo. Tanto Omar como Pablo no van por ese camino ya que son capaces en la gestión pero soy periodista. Tantas noticias embargadas por protocolo y diplomacia pueden indigestar. Esa es otra variante a integrar para el 15 de noviembre a la hora que se reclaman los pagarés: al atardecer.

