Un debate con escasos matices entre los candidatos a diputado nacional por Santa Fe

Los candidatos a ocupar las bancas a diputados por Santa Fe en el Congreso de la Nación realizaron un debate público en la Ciudad Universitaria de la UNR. Ninguno se salió de su libreto y evitaron por completo las confrontaciones.

El debate entre los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe en la UNR no contó con aristas salientes. Los seis candidatos se dedicaron a exponer sus ideas sin confrontar. Incluso cuando algunos fueron desafiados durante el mismo. Pocas propuestas concretas se escucharon. Los postulantes presentes fueron: Mario Barletta, de Juntos por el Cambio; Mónica Fein, del Frente Amplio Progresista; Carla Deiana, del Frente de Izquierda; Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular; Mario Deschi, del partido PAIS (Política Abierta para Integridad Social) y Roberto Mirabella, del Frente de Todos.

En el comienzo, Barletta, protagonizó la anécdota de la mañana al quejarse por el minuto de presentación que le quedó muy corto cuando creía que le quedaba más tiempo.

Seguridad, un tema candente

La seguridad o la inseguridad, según como se le quiera llamar, fue el primer tema tratado. Deschi dijo con respecto a esto: “Cada día hay más inseguridad. Muere gente todos los días en las ciudades de esta provincia”.

Mirabella, por su parte, propuso cambiar la Policía Federal Argentina y la conformación de una agencia federal de seguridad compleja. “Hay que avanzar en instrumentos que tienen que ver con la reforma de la justicia federal”.

La candidata Deiana afirmó: “Desde las privatizaciones de (Carlos) Menem en adelante, todos los gobiernos han defendido el concepto del río Paraná como una enorme zona liberada”.

En tanto, Barletta expresó: “La política de seguridad debe apuntar a lo que se denomina inteligencia criminal que es adelantarse a los hechos de amenazas que van a suceder. Para ello, necesitamos gente altamente capacitada, con sueldos acordes. Necesitamos cuidar nuestras fronteras”.

“Estado ineficiente”

En el apartado sobre economía, el candidato de Juntos por el Cambio aseguró: “Tenemos un estado brutalmente ineficiente. Argentina tiene tres veces más dinero por persona de lo que tenía en 2001. Sin embargo, tenemos peor educación, peor salud y peor seguridad”.

“Estamos en la consolidación de un modelo económico que apueste por la industria nacional, por la generación de empleo genuino, de calidad, registrado, decente”, señaló Roberto Mirabella. “La provincia de Santa Fe es cabeza en la reactivación económica en la Argentina liderando la recuperación industrial”.

“Hace más de 10 año que este país no crece y no genera trabajo. Por eso proponemos un plan que le permita a la pequeña y mediana empresa invertir. Que le permita al trabajador, a la trabajadora saber que su salario será creciente”, dijo Mónica Fein. “Tenemos que romper con esta dicotomía entre el campo y la industria”, agregó la ex intendenta.

Interrupción inesperada

Una de las notas salientes del debate fue el momento final en el que una chica joven interrumpió la intervención final de Mario Barletta para criticar a los seis integrantes del panel. El propio rector de la universidad, Franco Bartolacci, se encargó de disuadirla y de que deje hablar al candidato. “Son todos lo mismo”, dijo la muchacha que luego siguió con su postura tras ser desalojada de la sala.

El incidente no pasó a mayores porque la joven no empleó ningún método violento. Barletta tuvo que retomar su última alocución y finalmente el debate pudo concluir sin mayores inconvenientes.