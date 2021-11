Lady Louise Windsor cumple 18 años y deberá decidir si desea ser princesa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dicen que Louise Alice Mountbatten-Windsor era la nieta favorita de Felipe de Edimburgo y también es la preferida de Isabel II. Sin embargo, sus padres, los condes de Wessex, decidieron educarla como una niña normal. Ahora, llega a su mayoría de edad y deberá optar por aceptar o no sus títulos reales.

Lady Louise Windsor cumple 18 años. La joven, que acaba de alcanzar la mayoría de edad, no es tan famosa como sus primos Harry y Guillermo (obviamente) ni acapara (por ahora) los flashes de la prensa como sus primas Eugenia y Beatriz de York, pero Lady Louise (no tiene título ni es alteza real), la hija mayor de los condes de Wessex apunta a convertirse en una de las integrantes de la Familia Real británica más queridas. Este 8 de noviembre no es una fecha más para la joven, ya que es el momento en el que deberá decidir si acepta los títulos reales a los que sus padres renunciaron en su nacimiento para que pudiera vivir una infancia y adolescencia mucho más tranquilas. Una decisión que también depende de la opinión final de la reina Isabel II.

La joven está centrada en sus estudios de Secundaria y su aparición vestida de luto junto a Eduardo (57) y Sofía (56) en la misa por la muerte de su abuelo, el duque de Edimburgo, en Windsor, dejó patente el amor que sentía por él, un cariño que era mutuo ya que dicen que Louise siempre fue la nieta favorita del marido de Isabel II. Dicen que este dato es fundamental y según el diario británico Express UK, Louis podría ser “el arma secreta” de la reina como imagen de la nueva generación de royals que quiere ofrecer al mundo y que contaría con ella para sustituirla en algunos actos públicos, algo que la haría salir de ese casi anonimato del que ha disfrutado hasta hoy.

Louise es la hija mayor de Eduardo, el cuarto hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo y de Sofía de Wessex.

En 2020, Eduardo anunció que se iba a centrar en dar apoyo a la reina Isabel durante el Año Jubileo y su trabajo ahora consiste en liderar la organización del Premio Duque de Edimburgo como director general del consejo internacional y dedicándose al mundo del arte, el deporte y el emprendimiento. De hecho, según se ha dicho estos días, Eduardo podría heredar el título de su padre y convertirse en el próximo duque de Edimburgo.

Los condes de Wessex viven en Bagshot Park, a unos 18 kilómetros al sur de Windsor, donde reside habitualmente la Reina, a la que Sofía suele acompañar a la iglesia a menudo y con la que le gusta pasar tardes tomando el té junto a su hija Louise. "Somos mucho más afortunados, porque vivimos mucho más cerca de la Reina, así que cuando pasa mucho tiempo en Windsor los fines de semana, nuestros hijos son más afortunados, porque pueden ver y tomar un té con ella regularmente”, revelaba Sofía en Sky News. La residencia fue construida en 1631 para el rey Carlos I y en 1798 fue remodelada para que viviera ahí Guillermo IV.

Louse Windsor junto a sus padres, Eduardo y Sofía, condes de Sussex - Foto: Shutterstock

Más adelante lo utilizaría como hogar el príncipe Federico Guillermo, duque de Gloucester, sobrino del rey Jorge III, y su viuda, hija del rey Jorge III, siguió viviendo allí después de su muerte hasta que se mudó en 1847. El palacio tiene 50 habitaciones y ahí cuentan con una ama de llaves, dos doncellas, un jefe de mantenimiento, un jardinero, un asistente personal, un secretario particular y tres guardaespaldas, un elevado tren de vida que ha sido criticado por la prensa británica en varias ocasiones. Aquí viven Eduardo y Sofía con sus dos hijos: Lady Louise, nacida el 8 de noviembre de 2003, y su hermano James, nacido el 17 de diciembre de 2007.

La 'nieta favorita' del duque de Edimburgo

El nacimiento de Louise fue prematuro y se produjo en el Hospital Frimley Park en Surrey sin poder contar con la presencia de Eduardo ya que se encontraba en una visita oficial en Mauricio. La niña tuvo que ser trasladada al Hospital de St. George de Londres y pasó allí casi 20 días ingresada. Durante sus primeros años de vida, la pequeña tuvo algunos problemas de visión -algo que llevó a su madre a colaborar en varias campañas por la salud visual infantil en Reino Unido y países en desarrollo- que poco a poco fue superando. Louise fue bautizada en abril de 2004 en la capilla privada del Castillo de Windsor y sus padres decidieron entonces que renunciaban a los títulos reales para sus hijos. Por este motivo, la niña fue bautizada como Louise Alice Mountbatten-Windsor, convirtiéndose en la primera de la familia en llevar el apellido de su abuelo.

Precisamente, en su nombre también rinde homenaje a la madre del duque de Edimburgo, Alicia de Battenberg, algo que hizo especial ilusión al marido de la reina. De hecho, dicen que Louise siempre fue la nieta favorita de Felipe de Edimburgo y que gracias a ella se ha mantenido viva una de las grandes aficiones del duque: conducir carruajes. Lady Louise ha heredado esta pasión de su abuelo, que se aficionó a este hobby a los 50 años, cuando tuvo que dejar de jugar al polo. "El duque de Edimburgo ha estado tan involucrado en mi conducción que ha sido tan agradable como aterrador porque él inventó el deporte más que nada. Es increíble haber aprendido de él de primera mano. Después de una competición, siempre preguntaba cómo iba. Se le iluminaban los ojos porque se emocionaba mucho cuando hablaba de ello. Cuando íbamos a conducir un carruaje, él me llevaba por una ruta diferente cada día, no sé cómo se las arreglaba para hacerlo, y me contaba todo tipo de anécdotas", explicaba Lady Louise en el documental de la BBC que rendía homenaje a su abuelo tras su muerte.

La joven ha participado en en el British Driving Society Championship for Young Drivers y en varias ocasiones en el Royal Windsor Horse Show y su abuelo observaba a la niña de sus ojos desde la grada con gran orgullo a los mandos de un coche de caballos.

Louise comenzó sus estudios en Windsor, primero en el colegio St George y más adelante en el colegio para niñas St Mary’s School de Ascot, donde comenzó a asistir en 2017. Ahí terminará este año sus estudios de Secundaria y llevará a cabo sus últimos exámenes de Inglés, Historia, Política y Drama. Como curiosidad, la joven cuenta con un lago que lleva su nombre en Winnipeg, en Manitoba (Canadá), algo que se supo durante un viaje de su padre por tierras canadienses.

Tardes a caballo con su abuela

Los padres de Louise tratan de educar a sus hijos en la máxima normalidad que pueden teniendo en cuenta la familia a la que pertenecen. De hecho, la joven, que hoy tiene 17 años, se enteró hace apenas cinco de que su abuela era la reina de Inglaterra. “Un día al volver del colegio me dijo: Mamá, la gente me sigue diciendo que la abuela es la reina'. Y le dije: 'Si, ¿cómo te hace sentir eso?' y me dijo: “No lo entiendo”. No creo que haya comprendido que quizá solo había una reina", bromeaba su madre en 2018. Pero de su abuela paterna, Lady Louise (que cuando cumpla los 18 podría elegir título real) ha heredado su otra gran pasión: montar a caballo. Hasta hace poco, era habitual verla pasar los fines de semana en Windsor con Isabel II y juntas disfrutaban montando a caballo también junto al conde de Wessex.

Aunque ahora está centrada en sus estudios y no se sabe aún si irá a la universidad el año que viene, lo cierto es que podría seguir los pasos de su tía, la princesa Ana, o su prima Zara Tindall en el mundo de la hípica. "Lo cierto es que, cuando eran más pequeños, tratamos de mantenerlos al margen. Solo porque pensamos que, por su bien, crecer de la forma más normal posible era muy importante. Y tendrán que salir y conseguir un trabajo y ganarse la vida más adelante y si han tenido un comienzo normal en la vida seguramente lo consigan y con suerte eso les servirá de mucho", ha dicho su madre.

Muy cercana a su primo Guillermo

También en verano suelen pasar tiempo en Balmoral junto a la reina y allí decían que la complicidad entre ellas era patente. Además, Lady Louise es una gran dibujante y le gusta pasar tiempo con los hijos de Guillermo y Kate Middelton durante las vacaciones en la residencia estival de la reina. Cuando tenía 7 años, Lady Luisa fue una de las damas de honor que formaban parte del cortejo nupcial en el enlace de los duques de Cambridge en abril de 2011 y siete años más tarde pudimos verla en el cortejo de su prima la princesa Eugenia en su boda con Jack Brooksbank.

Con sus padres la hemos visto veranear también en lugares como Ibiza o disfrutar de unos días esquiando en Saint Moritz. Preocupada por el medio ambiente como muchos jóvenes de su edad, Lady Louise se dejaba ver hace unos meses junto a sus padres limpiando residuos en una playa. En esa ocasión, los medios alabaron su simpatía -llegó incluso a bromear con los periodistas- y muchos ya la califican como la digna heredera de su madre, que con los años se ha ido convirtiendo en uno de los miembros de la Familia Real más queridos de Reino Unido.