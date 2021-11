Una nena argentina es la "bookstagrammer" más joven de habla hispana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ema Jeres Leonardis , tiene 8 años y se convirtió en una sensación de las redes sociales por estudiar y difundir el idioma chino.

Su nombre es Ema Jeres Leonardis, tiene apenas 8 años de edad, y es oriunda de Ezpeleta, en la provincia de Buenos Aires. Su historia sale a la luz por la gran repercusión que muestra su perfil de Instagram donde a diario difunde sus avances del idioma chino y da a conocer sus diferentes secretos para estudiarlo.

Acompañada por su padre Tomás Jerez, y su madre Analía Leonardis, la niña contó porqué decidió estudiar el idioma. “Antes mi papá estudiaba chino, entonces tengo muchos libros y vocabularios chino. A mi me gustó mucho, porque me llamó la atención, cuando tenia unos 5 años sabia decir ‘Hola’ en chino”.

Emma Jerez Leonardis.Foto: Xinhua

Emma estudia en la Asociación Cultural Chino Argentina, entidad que por la pandemia de coronavirus en 2020, adoptó la modalidad virtual para dar clases.

Fue así, que a principios de octubre, la niña fue invitada por la Presidenta de la Asociación Cultural Chino Argentina, Ana Kuo, a recorrer las instalaciones de la entidad ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

Emma Jerez Leonardis, leyendo el cuento tradicional chino "El Hacha de Oro".Foto: Xinhua

Allí, la pequeña disfrutó de las aulas, hizo preguntas, interactuó con las autoridades, y reforzó no solo su pasión por el idioma chino si no también su admiración por el país asiático. “Me encantaría conocer China, la verdad yo quiero estudiar ahí y también vivir ahí, ¿porque no?- pero Emma fue por más, y agregó- “Sí me tocaría vivir ahí sería ingeniera de naves, porque me gusta también mucho el espacio”.

La niña, además estudia el idioma inglés, y se confiesa una amante de los libros. Y admitió que lo que más le gusta de hablar el idioma chino es su pronunciación.