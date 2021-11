https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos estadounidenses, un francés y un japonés permanecieron en la Estación Espacial Internacional desde el 24 de abril, documentando la superficie del planeta para registrar cambios ocasionados por el hombre y eventos naturales, cultivar pimientos y estudiar gusanos para entender mejor la salud humana en el espacio.

Misión Crew-2 Cuatro astronautas retornarán a la Tierra luego de trabajar seis meses en un laboratorio espacial

Cuatro astronautas se preparan para retornar hoy a la Tierra luego de permanecer seis meses trabajando en el laboratorio denominado Estación Espacial Internacional, donde realizaron cientos de experimentos y mejoraron los paneles solares de la estación.

La misión "Crew-2", que está integrada por dos estadounidenses, un francés y un japonés, permanecieron en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) desde el 24 de abril, documentando la superficie del planeta para registrar cambios ocasionados por el hombre y eventos naturales, cultivar pimientos y estudiar gusanos para entender mejor la salud humana en el espacio.

Estaba previsto que los astronautas abordaran la cápsula Dragon bautizada "Endeavour" (Esfuerzo, en español) de SpaceX, una empresa estadounidense de servicios de transporte espacial, a partir a las 16:05 (hora argentina), luego de que su regreso haya sido pospuesto un día por fuertes vientos, consignó la agencia de noticias AFP.

Finalmente llegarán a las costas de Florida a las 00:33 (hora local), en un viaje que será transmitido en vivo por la NASA.

"Han sido más de seis meses divertidos, un placer y un honor trabajar con todas estas personas increíbles de distintas partes del mundo, tanto dentro como fuera del planeta", aseguró el japonés Akihiko Hoshide.

"Mientras nos preparamos para irnos, hay una sensación agridulce, de que podríamos no volver a ver nunca la ISS", dijo por su parte el francés Thomas Pesquet en una conferencia de prensa el fin de semana.

Por el mal tiempo y lo que la NASA consideró un "asunto médico menor" también se retrasó el lanzamiento de un siguiente grupo de astronautas, de la misión "Crew-3", que despegará finalmente el miércoles con la empresa SpaceX, que transporta astronautas a la ISS desde el año 2020, indicó la AFP.

"Los vuelos espaciales están llenos de pequeños retos, este es uno más que hemos encontrado y con el que tenemos que lidiar en nuestra misión", dijo la astronauta de la NASA Megan McArthur, respecto de que la tripulación deberá “usar pañales” ya que por un desperfecto de la cápsula “no tendrán acceso a un baño desde el momento en que se cierren las compuertas”.

Con información de Telam