https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.11.2021 - Última actualización - 18:45

18:36

El Banco Central cerró una jornada con resultado neutro tras su intervención en la plaza cambiaria, tras comprar el viernes más de USD 200 millones, cortando una racha de seis jornadas con pérdidas.

El blue cotizó estable El dólar mayorista superó los $ 100 por primera vez El Banco Central cerró una jornada con resultado neutro tras su intervención en la plaza cambiaria, tras comprar el viernes más de USD 200 millones, cortando una racha de seis jornadas con pérdidas. El Banco Central cerró una jornada con resultado neutro tras su intervención en la plaza cambiaria, tras comprar el viernes más de USD 200 millones, cortando una racha de seis jornadas con pérdidas.

El dólar blue arrancó la semana estable a $ 199 mientras el solidario o ahorro superó la barrera de los $ 174 y el mayorista, por primera vez, superó los $ 100.

El mercado informal mostró cierta calma, con pocas operaciones pero el dato significativo se dio en el sector mayorista donde el billete norteamericano superó los $ 100 (cerró a $ 100,07), con mínimos en $ 100,04 y máximos en $ 100,08. En ese circuito, donde opera el Banco Central, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 435,4 millones, en futuros MAE US$ 149,9 millones y en el Rofex US$ 292 millones.

Por su parte, la autoridad monetaria cerró una jornada con resultado neutro tras su intervención en la plaza cambiaria, tras comprar el viernes más de USD 200 millones, cortando una racha de seis jornadas con pérdidas. En la primera semana de noviembre los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron USD 487,9 millones en el mercado de cambios y el viernes USD 97,7 millones.

En el circuito minorista, según las variaciones publicadas por la autoridad monetaria, el billete norteamericano cerró este lunes a $ 105,58, cifra a la que se le debe anexar la carga impositiva del 65%. De este modo, quienes pretenden comprar dólares a través del sistema bancario -sólo 200 unidades por cuenta- debieron pagar $ 174,21, incluyendo un 30% del impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias.

"Lamentablemente están dadas las condiciones para que el dólar siga subiendo y la pregunta sería en todo caso cuánto más. Esto tiene que ver con algo que es más sostenible y previsible en el tiempo, que es que el Banco Central ha aumentado muchísimo el ritmo de producción de pesos respecto de lo que venía emitiendo en el segundo trimestre de este año, donde vimos una leve baja de la inflación", afirmó el economista Aldo Abram, en declaraciones radiales.

En cuanto a los dólares financieros, el "contado con liqui" (CCL) regulado avanzó un 1,4% hasta los $ 183,86, por lo cual el spread con el mayorista ascendió al 83,7%, mientras que la versión libre se ubicó en torno a los $ 216. El dólar MEP regulado subió un 1,4% a $ 183,71, lo cual llevó a la brecha al 83,6% y en mercado no intervenido se ubicó en la zona de los $ 205.

El dólar paralelo cerró por debajo de los $ 200, por lo que la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, se mantiene al 99,1%. En la semana, avanzó $ 1,50. En lo que va del 2021, el billete en el mercado informal acumula una apreciación de $ 33 (cerca del 20%), muy por debajo de la inflación acumulada de 2021, cercana al 40%.

En septiembre, el dólar informal subió $ 4,50 (2,5%), tras anotar en agosto su menor alza desde marzo, al trepar apenas $ 1 (0,6%). Tras tocar un mínimo de $ 139 a principios de abril, el dólar paralelo aumentó $ 7 (4,7%) en mayo, $ 11 (7%) en junio, y $ 12,50 (7,4%) en julio.