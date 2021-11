https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así bautizó a su obra una artista hija de Rufino. Su nombre es Natalia Correa, quien acaba de exponer su trabajo en el Concejo Deliberante de la ciudad y cuenta que se trata de una selección de fotos de la Naturaleza tomadas en Rufino, intervenidas de manera digital con un efecto de caleidoscopio e impresas en papel.

Obra de una artista en el sur provincial "Influencia Onírica": vivir una experiencia donde la realidad y el sueño se mezclan

Por Ana Inés Dobal

Como si el viejo conjuro que habitaba al pueblo en blanco y negro en el extremo sur de la bota santafesina estuviera perdiendo poco a poco su efecto en la ciudad más austral de la provincia de Santa Fe, las presencias, las mudanzas, las caras "viejas/nuevas" que resultan familiares, además de las obras y manifestaciones concretas a la vista, cada vez son más. Evidencian el florecimiento de jóvenes profesionales y talentos hijos del pago, animándose a volver y brillar acá también. Es que no es nuevo que durante largos años el potencial joven y prometedor elegía emigrar y crecer en otras tierras.



Me atrevo a decir que esa racha viene llegando a su fin y un Rufino prometedor y lleno de talento a su servicio, da sus primeras bocanadas de vida y enseguida se muestra. Un ejemplo es la vuelta de Natalia Correa a su pueblo natal después de diez años formándose y viviendo fuera. Este dato no es menor, ya que coincidimos en que la pandemia, protagonista de este giro, visibiliza algunos de los primeros atisbos de consecuencias positivas, entre tanta pálida pandemia de la mala.



Recorrido por la vida



Natalia Correa, después de una década, volvió con su arte a Rufino.



"Soy Natalia Lucía Correa, nací en Rufino y viví en la ciudad hasta mis 18 años. Las artes plásticas siempre estuvieron presentes en mi vida. Desde chica me gustó dibujar, pintar y siendo un poco más grande empecé a encontrar en el dibujo y la ilustración, un hobby, y luego, mi profesión. Cuando terminé mis estudios secundarios en el Colegio Misericordia decidí ir a estudiar Bellas Artes a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Ahí descubrí que el arte no es sólo dibujar y pintar y conocí nuevas técnicas y herramientas", contó Nati sobre su recorrido, y sumó: "Pero sobre todo me interesé por el trasfondo teórico de las obras de arte".

Foto: Gentileza



Con el correr de los años dentro de la Facultad, la docencia despertó su interés. "Quería enseñar todo lo que aprendí y es por ello que trabajé como profesora de Arte en Rosario. En el 2021 decidí volver a mi ciudad luego de 10 años y ejercer mi profesión en Rufino". Como éste, son más y más los casos y testimonios en los que "por fuerza mayor o elección forzada", cantidad de jóvenes profesionales e incluso familias enteras, radicadas antes, en otras grandes ciudades, emprendieron el regreso al pago.



Con respecto a la exposición, que fue a puertas cerradas durante el mes de octubre en las instalaciones del Concejo Deliberante local, la joven detalló: "Cuando se presentó la convocatoria del Concejo pensé enseguida en presentar mi obra 'Influencia Onírica', ya que creo que reúne todos los condimentos que me representan".



Sobre la obra



"Influencia Onírica nace de un proceso de investigación teórica en mi período como estudiante. Es una selección de fotos de la Naturaleza tomadas en Rufino, intervenidas de manera digital con un efecto de caleidoscopio, e impresas en papel en un plotter (máquina que generalmente se utiliza para imprimir planos de arquitectura)", detalló.



"La medida aproximada de cada uno de los originales es de 1,20 x 0,90 metros. Luego de varias pruebas, seleccioné seis imágenes que eran las que causaban el efecto que yo deseaba: invitar al espectador a vivir una experiencia donde la realidad y el sueño parecen mezclarse. De allí el nombre de la obra. La elección de que las fotografías sean en escala de grises es específicamente para crear ese ambiente sombrío, pero sobre todo la unificación de las mismas, que invita a leer las imágenes de manera individual, pero a su vez como parte de un todo", sintetizó Natalia en relación a la experiencia que intentó brindar al espectador.

Foto: Gentileza





"La obra que más me identifica y representa es la de ramas secas de los árboles. Sobre todo las líneas negras y finas sobre un fondo, que luego de la edición resultó absolutamente blanco", compartió la artista sobre su propio gusto en relación al resultado de su creatividad hecha obra.



Con respecto a sus intereses e influencias, Natalia cuenta que "un exponente del mundo del arte, sin dudas, es Man Ray. Tuve contacto con su obra en la Facultad y realmente 'me voló la cabeza'. Allí empecé a incursionar en la fotografía, pero sobre todo en la edición de las mismas. Supongo que algo de esa inspiración aún me sigue llevando a trabajar en escala de grises frecuentemente".



Incursionó distintas técnicas y materiales, hasta que en sus últimos trabajos prefirió quedarse con la ilustración, la fotografía y la edición digital.



Fuente de inspiración



"La inspiración y la resolución de ideas llega siempre en los mismos momentos: la tranquilidad, sobre todo los minutos antes de dormir. Por momentos hice el ejercicio de dejar un anotador en la mesita de luz para no olvidarme de las ideas que surgen, y sí, parece que la idea del sueño y la realidad vuelve a estar presente", confío, cálida, entre sonrisas, la joven artista a Sur24, para continuar diciendo: "Durante los últimos años de mi vida la docencia acaparó toda mi atención y dejé de lado un poco mi 'yo artístico'. No sé si está bien o mal, son etapas. Enseñar demanda tiempo y tiene su encanto. Sin embargo, esta oportunidad de volver a mostrar lo que uno hace despertó mis ganas nuevamente de crear. Un sueño a corto plazo relacionado al arte es salir de mi zona de confort, poder ser un ejemplo para mis alumnos/as e inspirar a otros/as a que muestren lo que les guste hacer. Después de todo, la inspiración te está esperando siempre", culminó.

Ella…

14/08/1992 (29 años de edad)

Un color... magenta

Una peli... Medianoche en París

Un momento del día... tardecita, en invierno y en verano.

Un viaje... Cuba con mi abuela, la mejor compañera de viajes. ¿Un viaje pendiente? Europa

Un lugar en el mundo... ninguno es especial, me gusta ir cambiando

Te inspira… mirar obras, artistas, museos, galerías virtuales, canciones, películas que cuenten una historia, que tengan contenido y/o algo para contar.

