Tenis ATP

Con los argentinos Cerúndolo y Báez, comienza el Next Gen Finals en Milán

Serán los dos primeros tenistas en representar al país en el torneo que reúne a los ocho mejores sub 21 de la temporada.

Crédito: ATP



Crédito: ATP

Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez serán este martes los dos primeros tenistas argentinos en representar al país en el Next Gen Finals, el Masters sub 21 de la ATP, que reúne a los ocho mejores de la temporada en Milán, Italia. Será la cuarta edición de este torneo, en el estadio Allianz Cloud, sobre superficie rápida y bajo techo, donde Cerúndolo y Báez clasificaron por sus buenas temporadas en el circuito profesional y Challenger. Official Draws for @intesasanpaolo #NextGenATPFinals pic.twitter.com/vqmEtk2iKM — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 6, 2021 Cerúndolo, 91 del ránking mundial, será el primero en salir al court este martes a partir de las 10:00 (hora argentina), cuando enfrente al estadounidense Brandon Nakashima (63). Los otros dos del grupo A serán el español Carlos Alcaraz (32, máximo candidato al título) y el danés Holger Rune (109). Foto: ATP El zurdo de 19 años recibió un premio para la gran temporada que tuvo, ya que había empezado el 2021 en el puesto 341° y en febrero tuvo el primer salto al consagrarse campeón del ATP 250 de Córdoba. Con esa consagración, rompió récords ya que fue el quinto jugador con peor ubicación en levantar un trofeo, el primero procedente de la qualy en ser campeón desde 2004 y el argentino más joven en festejar desde 2001. Luego le costó la adaptación a las diferentes giras en el circuito ATP con rápidas eliminaciones en Buenos Aires, Gstaad, Santiago de Chile, Kitzbuhel, Roland Garros y Wimbledon. Pero volvió al circuito Challenger para ganar tres títulos y llegar a otras dos finales y tres semifinales, totalizando 37 victorias y 15 caídas en el acumulado. Báez (111°), en tanto, se benefició por las bajas del italiano Jannik Sinner (10), el canadiense Félix-Auger Aliassime (11) y el estadounidense Jenson Brooksby (56), pero también tuvo el mérito de una temporada con resultados importantes. Foto: ATP El deportista nacido en San Martín se estrenará en el último turno de este martes (cerca de las 16:30) cuando enfrente al italiano Lorenzo Musetti (58). Completan el estadounidense Sebastián Korda (39) y el francés Hugo Gastón (67). El bonaerense conquistó cinco torneos Challenger, tres en Chile, en Concepción y dos veces en Santiago, otro en Zagreb y el último en Buenos Aires, además de haber llegado a tres finales, en la capital chilena, en Kiev, Ucrania, y en Bratislava, Eslovaquia. El formato del certamen marca que los partidos serán al mejor de cinco sets, aunque a cuatro juegos (con punto de oro en el 40- 40), con un tiebreak si se llega al 3-3. Los dos primeros de cada grupo serán los que avanzarán a las semifinales del fin de semana.

