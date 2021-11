Tipo de cambio, recaudación y crecimiento, las claves de las negociaciones con el FMI

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.11.2021

El tipo de cambio y las proyecciones de crecimiento y recaudación son las claves de la negociación en curso entre la Argentina y el FMI.

"Estamos discutiendo, entre otras cosas, el seguro fiscal, las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de acá a varios años de recaudación y el tipo de cambio", señaló el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos.

Chodos aseguró que "en el corazón del mandato de 2019 está arreglar el problema de endeudamiento que dejó Mauricio Macri".

Sostuvo que es parte de una responsabilidad que "le toca al peronismo en general".

En declaraciones radiales, Chodos explicó que "con el FMI se está discutiendo el esqueleto de los programas que vamos a tener que tener".

Y admitió que "está claro que la Argentina no va a poder pagarle en estas condiciones al Fondo". .

En referencia al estado en que se encuentran las negociaciones, señaló que "se está discutiendo el formato de programa que tiene que haber para que los fondos del nuevo programa vayan a financiar los vencimientos del programa anterior".

Explicó que el FMI, "técnicamente, no tiene las lógicas modernas, entonces no hay refinanciación y tampoco técnicamente hay default; vos tenés un nuevo financiamiento para pagar los vencimientos existentes. En el nuevo financiamiento tenés que tener un cronograma y un programa atrás que lo sustente".

Al hacer hincapié en el rol que debe asumir el país en las negociaciones, remarcó que el gobierno "tiene que defender a la Argentina y al futuro de los argentinos".

Puntualizó que "lo importante es tener un programa en el que uno tenga la certeza que no va a generar una nueva recesión y no va a eliminar este crecimiento".

Con respecto a la reciente gira presidencial por Europa, señaló que "hay un diálogo que sirve y funciona, y va en la dirección de cuáles son las características y por dónde la Argentina podría salir".

"Por eso son tan importantes las reuniones del G20 como la que acaba de venir el Presidente, los diálogos técnicos y el diálogo internacional para ir generando mayor masa crítica de comprensión", explicó.

Al mismo tiempo, apuntó contra el endeudamiento propiciado por la gestión de Macri y consideró que "estaban defendiendo políticas determinadas que estaban en la causa de la insustentabilidad, y lo que se presentó como problema real era la crisis de confianza, cuando claramente el problema pasaba por otro lado".

Chodos sostuvo que "arreglar en cinco minutos significa firmar un contrato de adhesión a lo que te den".

Dólar mayorista superó los $ 100

El dólar blue arrancó la semana estable a $ 199 mientras el solidario o ahorro superó la barrera de los $ 174 y el mayorista, por primera vez, superó los $ 100.

El mercado informal mostró cierta calma, con pocas operaciones pero el dato significativo se dio en el sector mayorista donde el billete norteamericano superó los $ 100 (cerró a $ 100,07), con mínimos en $ 100,04 y máximos en $ 100,08.

En ese circuito, donde opera el Banco Central, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 435,4 millones, en futuros MAE US$ 149,9 millones y en el Rofex US$ 292 millones.

Por su parte, la autoridad monetaria cerró una jornada con resultado neutro tras su intervención en la plaza cambiaria, tras comprar el viernes más de USD 200 millones, cortando una racha de seis jornadas con pérdidas.

En la primera semana de noviembre los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron USD 487,9 millones en el mercado de cambios y el viernes USD 97,7 millones.

En el circuito minorista, según las variaciones publicadas por la autoridad monetaria, el billete norteamericano cerró este lunes a $ 105,58, cifra a la que se le debe anexar la carga impositiva del 65%.

De este modo, quienes pretenden comprar dólares a través del sistema bancario -sólo 200 unidades por cuenta- debieron pagar $ 174,21, incluyendo un 30% del impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias.

"Lamentablemente están dadas las condiciones para que el dólar siga subiendo y la pregunta sería en todo caso cuánto más. Esto tiene que ver con algo que es más sostenible y previsible en el tiempo, que es que el Banco Central ha aumentado muchísimo el ritmo de producción de pesos respecto de lo que venía emitiendo en el segundo trimestre de este año, donde vimos una leve baja de la inflación", afirmó el economista Aldo Abram, en declaraciones radiales.

En cuanto a los dólares financieros, el "contado con liqui" (CCL) regulado avanzó un 1,4% hasta los $ 183,86, por lo cual el spread con el mayorista ascendió al 83,7%, mientras que la versión libre se ubicó en torno a los $ 216.

El dólar MEP regulado subió un 1,4% a $ 183,71, lo cual llevó a la brecha al 83,6% y en mercado no intervenido se ubicó en la zona de los $ 205.

El dólar paralelo cerró por debajo de los $ 200, por lo que la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, se mantiene al 99,1%. En la semana, avanzó $ 1,50.

En lo que va del 2021, el billete en el mercado informal acumula una apreciación de $ 33 (cerca del 20%), muy por debajo de la inflación acumulada de 2021, cercana al 40%.

El plazo: marzo 2022

El objetivo de la Argentina es arribar a un acuerdo con el FMI a más tardar en marzo próximo, para lo cual se sigue negociando cómo refinanciar unos USD 44.000 millones, ratificaron fuentes oficiales.

La meta será reunir el mayor consenso necesario en el país para dotar de respaldo amplio a un acuerdo.

Con ese fin se buscará la aprobación del acuerdo por parte del nuevo Congreso que quedará conformado a partir del 10 de diciembre próximo.

Además, el Gobierno considera que el plan económico ya fue presentado al FMI, a partir de las proyecciones plurianuales previstas en el Presupuesto.

En el Gobierno consideran clave que los "factores de poder" existentes en el país brinden su respaldo al futuro acuerdo.

Cuanto más extendido sea el apoyo de los factores de poder en la Argentina, más fuerza habrá en las negociaciones, indicaron.

En el Gobierno insisten en que no se deben repetir los "errores" del acuerdo sellado con el organismo por la administración de Mauricio Macri en el 2018.

Y señalan que uno de los ejes debe ser sostener la "recuperación económica" y dar respuesta a los "problemas estructurales" de la Argentina.

Se busca cerrar con el FMI un acuerdo de características similares al firmado con los bonistas, que permitió aliviar en unos USD 35.000 millones la carga de la deuda en la primera década.

Además, se pretende que el Fondo Monetario deje de cobrar los sobrecargos que representan adicionales por casi USD 1.000 millones anuales.

"El Fondo, que es un prestamista de última instancia, está cobrando actualmente tres veces la tasa que paga el mercado, algo quedó mal, por lo tanto revisémoslo", pidió el presidente Alberto Fernández.

El jefe de Estado reclamó "replantearnos esa lógica que se impuso en el mundo de privilegiar lo financiero por sobre lo productivo".

El objetivo del Gobierno es mejorar el perfil productivo, especialmente en el sector que genera divisas, explicaron fuentes oficiales.