https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.11.2021 - Última actualización - 14:47

14:42

Ocurrió este lunes por la mañana, cuando los pequeños de 3 años formaban filas por calle Florencio Fernández al 5400. Un motociclista armado abrió fuego contra una vivienda ubicada en la vereda de enfrente.

Reclaman seguridad Corridas y preocupación por una balacera frente al jardín Santa Rita Ocurrió este lunes por la mañana, cuando los pequeños de 3 años formaban filas por calle Florencio Fernández al 5400. Un motociclista armado abrió fuego contra una vivienda ubicada en la vereda de enfrente. Ocurrió este lunes por la mañana, cuando los pequeños de 3 años formaban filas por calle Florencio Fernández al 5400. Un motociclista armado abrió fuego contra una vivienda ubicada en la vereda de enfrente.

La comunidad educativa del complejo Santa Rita de Casia expresó su enorme preocupación a las autoridades policiales de la ciudad de Santa Fe, por un hecho delictivo ocurrido este lunes por la mañana, mientras los niños del jardín de infantes formaban filas sobre calle Florencio Fernández 5440, para entrar a clases.



Pasadas las 8 de la mañana, un hombre en moto, abrió fuego contra una vivienda ubicada en la vereda de enfrente, lo que generó una estampida de padres con sus niños, que en medio de la conmoción buscaron refugio dentro del patio de la escuela.



A ello se suman los constantes hechos de inseguridad que sufren alumnos y docentes por igual, en los alrededores del edificio y que son denunciados permanentemente ante la Subcomisaría 14°, a cuyo jefe convocaron -nota mediante- para una reunión para reforzar la seguridad.

"Estamos muy preocupados porque fue en el horario de entrada al jardín, al que van nenes de 3 a 5 años", destacó la apoderada legal del establecimiento. Foto: Archivo - El Litoral



"Estamos muy preocupados porque fue en el horario de entrada al jardín, al que van nenes de 3 a 5 años", destacó la apoderada legal del establecimiento. "Los sucesos ocurren permanentemente y nadie nos da bolilla", lamentó.



Por otra parte, señaló que el episodio registrado este lunes hizo que "hoy recibiéramos notas de padres porque no quieren llevar a sus chicos", porque desde el establecimiento "no podemos garantizar la seguridad de las familias". Entonces "le pedimos a quien corresponda que garanticen que no vuelva a pasar", porque "¿qué hubiera pasado si desde la casa respondían con disparos?", se preguntó.



En busca de una solución que lleve tranquilidad a la comunidad educativa, solicitaron tres reuniones, con el párroco del Colegio, el jefe de la Unidad Regional Uno, y el jefe de la Subcomisaría 14°, que interviene por jurisdicción.



"Lo que en principio fueron robos o arrebatos a docentes y alumnos, que oportunamente fueron denunciados en sede policial, ha ido in crescendo en las últimas semanas con sendos episodios de extrema violencia, el último de ellos el pasado lunes con disparos de armas de fuego a metros del acceso y en el horario de ingreso de los alumnos", dice una de las misivas dirigidas a la policía.



Por su parte, el presidente de Prefectura Gran Santa Rita, también envió un comunicado condenado "la demencial balacera producida esta mañana (por el lunes) frente al complejo educativo de la parroquia Santa Rita de Casia". Y alertaron que este hecho tiene un gravísimo antecedente de dos semanas atrás, cuando e produjo "otro tiroteo a dos cuadras del lugar, que arrojó tres personas ajenas al conflicto con importantes heridas".



El complejo educativo Santa Rita de Casia, de calle Florencio Fernández al 5440, está ubicado dos cuadras al este de la avenida Blas Parera a la altura del 9100, donde el 26 de octubre en horas de la tarde, hubo otro tiroteo entre motociclistas que terminó con cuatro personas -tres de ellos transeúntes ocasionales- heridas de bala.