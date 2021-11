Investigadores suizos desarrollaron un huevo duro "vegano"

La compañía ELSA, subsidiaria de Migros, la mayor cadena de supermercados de Suiza, ha anunciado la salida al mercado de "la primera alternativa vegana al huevo duro" o hervido. En un comunicado, la cadena suiza explica que "estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros clientes, con The Boiled , una alternativa real a los huevos duros”, dice Lucie Kendall, desarrolladora del huevo de origen vegetal de ELSA.

El falso huevo está elaborado con dos masas distintas hechas a base de 14 ingredientes todos de origen vegetal y de proteína de soja, con la que se elaboran, hasta la fecha, la mayoría de las imitaciones de productos de origen vegetal. Primero se fabrica la clara, que posteriormente se rellena con la masa que imita la yema amarilla.

De momento, estos huevos solo se venderán en los establecimientos que la cadena tiene en las ciudades de Zúrich, Basilea, Lucerna y Ginebra, y el precio del pack de cuatro unidades será de 4,15 euros. No es un precio económico, si se tiene en cuenta que media docena de huevos de gallinas camperas, ecológicos -los que van marcados con el número 0- cuesta la mitad.

Con este tipo de productos siempre surgen dudas sobre su textura y sabor, pero según el periódico suizo Aargauer Zeitung The Boiled tiene un sabor "increíblemente similar al huevo original". Lo que no dicen sus creadores es si el huevo en cuestión tiene el mismo perfil nutricional que el de origen animal.

Hasta la fecha existían preparados veganos a base de harinas de garbanzos y de maíz para cocinar, por ejemplo, huevos revueltos y tortillas, pero este es el primer huevo duro que sale al mercado, a pesar de que otras compañías estaban trabajando en conseguirlo. Por ejemplo, la estadounidense Crafty Counter que también está trabajando para desarrollar un huevo cocido vegano, pero que de momento, a pesar de anunciar su lanzamiento para agosto de este mismo año, no ha tenido éxito. De hecho, desde Singapur, la startup Osome Food anunció en mayo de 2021, el lanzamiento de sus huevos hervidos, en esta ocasión hechos con microproteína de setas, pero tampoco han prosperado.

En ocasiones lo que frena el consumo de productos veganos que imitan a los de origen animal es la duda sobre su perfil nutricional

Sea como sea, más allá de las razones tradicionales que impulsan a los consumidores a decantarse por los productos de origen vegetal -medioambientales, salud y respeto a los derechos animales-, el mercado de este tipo de alimentos va en aumento sostenido en todo el mundo.

