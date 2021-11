Polémica en Salta por el spot de una concejala que llamó a eliminar adversarios como en "El Juego del Calamar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Griselda Galleguillos comparó la campaña con la popular serie de Netflix, que contiene escenas de violencia y tiene una trama de asesinatos en el marco de un juego por un premio en dinero.

La concejal salteña de Juntos por el Cambio Griselda Galleguillos generó polémica por su spot de campaña en el que hace un llamado a eliminar a sus adversarios políticos igual que en el Juego del calamar.

La dirigente del distrito de Rosario de Lerma comparó la campaña con la popular serie de Netflix, que contiene escenas de violencia y tiene una trama de asesinatos en el marco de un juego por un premio en dinero.

En el spot publicitario, Galleguillos aparece con ropa y peinado similar a la de una muñeca gigante que en la serie lidera un juego en el que muchos participantes terminan muertos a disparos si no cumplen con las reglas. Además, completa el look con una gorra amarilla del espacio de Alfredo Olmedo.

"Eliminalos", es la frase que usa la edil salteña para simpatizar con los votantes, y agrega: "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", repite Galleguillos al ritmo de la cumbia y rap.

El video fue publicado para respaldar las candidaturas a diputados nacionales por Salta de Carlos Zapata e Inés Liendo.