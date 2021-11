Corvalán: "No nos salió nada de lo que veníamos haciendo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.11.2021

Si bien la mayoría de los jugadores reconoció que el equipo no jugó bien, Corvalán fue el que más énfasis puso. Incluso, cuando se lo consultó por la jugada de Nardoni (que Lema desvió con el codo luego de que la pelota le rebote en la pierna), dijo que "no podemos caerle al árbitro por lo que dejamos de hacer nosotros".

Si bien la mayoría de los jugadores reconoció que el equipo no jugó bien, Corvalán fue el que más énfasis puso. Incluso, cuando se lo consultó por la jugada de Nardoni (que Lema desvió con el codo luego de que la pelota le rebote en la pierna), dijo que "no podemos caerle al árbitro por lo que dejamos de hacer nosotros".

Salvo Enzo Roldán, que vio jugar "un buen segundo tiempo" a Unión, el resto de los jugadores estuvo a tono con lo que se vio. ¿Y qué se vio?, un equipo incómodo, que no se metió en el partido con la misma actitud con la que había jugado ante Rosario Central o frente a Racing, más allá de que en ese partido no pudo ganar. Y a propósito, cosa rara la de Unión. Mete 4 goles en Junín y 3 en Santa Fe ante Central, pero en este último partido y ante Racing crea una cantidad alevosa de situaciones de gol que no logra convertir. Y esa "ineficacia" -a pesar de la cantidad de goles que hizo en los partidos ante señalados- se hizo más evidente en un encuentro como el del lunes en el Parque, porque tuvo dos muy claras y no las aprovechó en ese pasaje propicio -no fueron más de 15 minutos- en los que el equipo se metió en el partido.

Algunas frases que se escucharon en el vestuario

Claudio Corvalán: "Era un partido para empatar y hasta para ganar. No jugamos bien, no fuimos intensos y no salió nada de lo que veníamos haciendo. Era un partido chato, de 0 a 0".

Franco Calderón: "Fue el típico partido cuando las ocasiones que no aprovechás en el arco rival, las terminás sufriendo en el propio. Para mí, la jugada de Nardoni fue penal de Lema, pero el árbitro no la vio".

Gastón González: "En la parte inicial del partido fue evidente que nos costó acomodarnos, algo que logramos cuando paramos a tomar agua. Nos embocaron y se hizo cuesta arriba. Nos relajamos y ellos no nos perdonaron. Y después, nos apuramos mucho. Ellos jugaron con mucha adrenalina y eso nos desacomodó bastante".

Juan Nardoni: "Tuve un golpe en la rodilla pero terminé bien. El primer tiempo fue de mucho roce, nos costó mucho encontrar la pelota. No sé qué nos pasó".

Enzo Roldán: "Nos faltó eficacia, se nos cerró el arco y el gol fue de otro partido. La ansiedad nos jugó en contra. Ocasiones tuvimos, pero nos faltó contundencia. En el segundo tiempo jugamos bien, pero no pudimos empatarlo. Igualmente, no fue el partido que quisimos jugar".

Mauro Luna Diale: "El resultado fue mentiroso. En el segundo tiempo no tuvimos claridad, pero ellos llegaron una sola vez y nos convirtieron. Nosotros no encontramos la forma de salir del cero".

Es cierto que Unión está medio de en un proceso, que el técnico recién dirigió seis partidos y que el promedio de edad es uno de los más bajos -o el más bajo- de los equipos de la Liga Profesional. Todo eso se nota a la hora de analizar esta clase de partidos. A veces por la falta de jerarquía que tiene en algunos lugares de la cancha, en otras por inexperiencia, Unión deja pasar chances de sumar. Perdió injustamente con Platense, lo mismo pasó con Independiente y dando -desde la entrega- apenas un poquito más, le pudo ganar Newell's. Fueron tres resultados -se podría sumar el de Racing también- que Unión podría haber modificado a su favor y no pudo concretarlo. Y los partidos que ganó, los hizo a partir de méritos suficientemente acumulados. Todo esto es verdad y tiene causas y consecuencias. Las causas que enumeramos más arriba y la consecuencia de tener una cantidad de puntos que podría haber sido mayor, porque ninguno de los equipos que le ganó a Unión en este último tiempo fue porque lo superó en lo futbolístico, como sí pasó en otros partidos como el de River, Estudiantes y Vélez durante el anterior proceso.

No hay mucho más para agregar. Unión dio un paso atrás, se encontró con un rival de escaso vuelo pero que hizo lo que debía hacer para incomodarlo, para generarle un partido molesto. Y frente a ese panorama, el equipo no tuvo respuesta. Se hizo largo, sin conexión y sin que ninguno provoque algún desequilibrio individual que desequilibre al adversario. Salvo ese cuarto de hora final del primer tiempo, Unión jugó mal. ¿Lo pudo haber empatado?, sí, porque a la chatura del partido no le hubiese caído mal un 0 a 0. Pero lo ganó Newell's, porque tuvo la eficacia que a Unión le faltó.