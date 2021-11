Los Pumas: un presente malo y un futuro incierto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Parece mucho, pero no queda tanto para Francia 2023 si nos referimos a competencia. Y en ese andar, el seleccionado argentino está en un “oasis” de su rendimiento.

El seleccionado argentino de rugby viene de caer en el inicio de esta gira ante Francia por 29 a 20. En dicho encuentro jugado en el Stade de France, se vio una leve mejoría. Sobre todo, en la intensidad física con la que jugaron el encuentro y algo mejor de actitud. Pero la actitud bien entendida para el juego, no las “patriadas” que realizó Bautista Delguy de festejar ciertas jugadas en la cara de sus rivales. Eso, en partidos anteriores, escaseaba. También se puede rescatar el haber aprovechado el error ajeno (del 10 francés concretamente) para llegar al try.

Como primera cuestión, todavía son muchos los penales que cometen Los Pumas. Y en cualquier aspecto del juego: en el scrum, juego suelto, rucks, mauls, inconductas. Eso, con pateadores certeros, se convierte en puntos automáticamente y diferencias que muchas veces no se pueden alcanzar.

Una cuenta pendiente es el scrum, histórica “arma” de Los Pumas, que ahora está muy alejada de realidades anteriores.

La cuestión es que hoy el scrum argentino, no funciona. Se aguanta, y en definitiva se termina padeciendo, cuando en realidad debería ser una base para generar juego, o incluso una herramienta generadora de infracciones que podrían traducirse en puntos. Nada de eso ocurre, o pasa muy a “cuenta gotas”.

Cuando un scrum no funciona, los apuntados de manera directa, son los primeras líneas, puestos claves en la formación. En esos lugares, la fija es Montoya como hooker, su reemplazo es Bosch y se sigue prescindiendo de Creevy, aunque sea el mejor en su puesto de los argentinos en este momento. Pero los pilares variaron y mucho este año: Tetaz Chaparro, Gómez Kodela, Gigena, Pieretto, Medrano, Gallo, Martínez, Muzzio...y la lista sigue. Está bueno buscar variantes, pero en algún momento hay que poner un freno, decidirse y consolidar una primera línea que pueda llegar con un buen rodaje a Francia 2023.

En el line out, se alternan buenas y algunas no tanto. Petti sigue siendo clave en la hilera, tanto para lanzamientos propios como ajenos. Lavanini y Alemanno son otras dos torres que aportan mucho al pack. Lo propio hacen Kremer, Matera o González cuando le toca. Pero no se observan variantes. Se repiten mucho en los movimientos y a veces terminan siendo previsibles.

Sin ir más lejos, el último fin de semana se vio a varios seleccionados jugar pelotas rápidas en el line: a la primera posición, con un pilar atento para descargar el pase rápido, o bien al segundo lugar casi sin saltar, pero llegando con sorpresa.

Si no hay obtención clara de las pelotas, todas estas cuestiones, entre otras, hacen que el funcionamiento del equipo no sea bueno. Y el funcionamiento de un equipo pasa por sus conductores. Tomás Cubelli, tiene la “9” garantizada, pero sigue habiendo mucho en el debe con el número “10”.

Hablar de lo “endeble” que está el puesto de apertura, es redundar en cuestiones que están a la vista. Y esto no es caerle de manera directa a Santiago Carreras, porque el cordobés, es wing y/o fullback. Y un gran jugador en esos puestos. Ya lo demostró en Jaguares, en Los Pumas y en su club, Gloucester.

El ponerlo de “10” se transformó en un “capricho” de Mario Ledesma, el Head Coach de Los Pumas. El sábado ante Francia, con el pie, Carreras no hizo una bien. Algo que lo terminó condicionando para poder conducir correctamente al equipo.

Es un puesto clave. Y en el plantel actual, la alternativa es Nicolás Sánchez. Un gran jugador, un excelente pateador (nadie puede dudar de sus cualidades), pero que este año en Los Pumas jugó mal y en su equipo (Stade Frances), no es tenido en cuenta, es decir, poco ritmo de partido.

Y listo. No hay otra opción. No fue convocado Domingo Miotti, tampoco Santiago Mare ni Joaquín Diáz Bonilla. Los tres estuvieron en el plantel del rugby Championship. Dicho sea de paso, Miotti jugo poco y nada, y los otros dos, directamente nada. Urdapilleta que en teoría no quiere estar más…

En fin, como cuando no hay ganadores en el Quini 6, se podría decir que el puesto de Apertura en Los Pumas está “Vacante”, aunque el entrenador piense lo contrario.