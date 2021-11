https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.11.2021 - Última actualización - 18:07

18:04

Ex participante

Samanta Casais arremetió contra la final de Bake Off: "Le faltó emoción"

La pastelera no dudó en comparar la final de la tercera edición del reality con la que la tuvo como protagonista junto a Damián Pier Basile.

Crédito: Imagen ilustrativa



Crédito: Imagen ilustrativa

El Litoral en en

Ex participante Samanta Casais arremetió contra la final de Bake Off: "Le faltó emoción" La pastelera no dudó en comparar la final de la tercera edición del reality con la que la tuvo como protagonista junto a Damián Pier Basile.

La tercera temporada de Bake Off Argentina llegó a su fin este lunes, coronando como Mejor pastelero amateur del país a Carlos Martinic. El nacido en Río Grande, Tierra del Fuego, se consagró por sus preparaciones y recibirá un premio de $ 1.500.000. Pero para muchos, sobre todo para Samanta Casais, el reality pastelero conducido por Paula Chaves fue perdiendo brillo hasta el punto que dejó de generarle interés a los espectadores. A pesar de esto, el último episodio de Bake Off, el gran pastelero alcanzó los 16,8 de promedio y tocó un máximo de 17,7 puntos, logrando, además, el mayor encendido del día con el 67% del share. “Te soy sincera, la vi ahí, le faltó emoción. Yo creo que lo que pasó el año pasado fue mejor, parecía un duelo, lo decían mucho en Twitter”, le contó Samanta a Carmen Barbieri, al ser consultada sobre cómo vio la final que ganó "Carlitos". De acuerdo con la polémica ex participante del concurso pastelero, esta última edición no tuvo los condimentos necesarios para captar su atención. “Este año, a pesar de que fue de lunes a viernes, no conocimos tanto a los personajes. El casting estuvo mejor también, los participantes eran más emotivos, te enganchabas con una cosa o con la otra, este fue más frío”, comentó Pampito, panelista del programa Mañanísima. Por esta razón, Samanta aprovechó la oportunidad para hablar de aquella polémica final que la tuvo como protagonista y en la que quedó descalificada. “Estuvo linda, la nuestra también fue así y bueno, después pasó todo lo que pasó. Este año fue como todo muy plano, no había contenido”, dijo, a lo que Estefanía Berardi, la panelista del programa, agregó: “Creo que tuvo que ver con que la temporada de ustedes fue de solo una vez por semana, entonces había mucha expectativa". A principios de julio del año pasado, la novela de Bake Off llegó a su fin y Samanta Casais, la "gran villana" del certamen de Telefe por aquel entonces, terminó siendo sancionada por la producción del programa. La pastelera de 31 años había sido acusada de mentirle a la producción del reality y omitir que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: de hecho, cursó con Osvaldo Gross y se recibió de chef en el Instituto Argentino de Gastronomía. A partir de esta información, el jurado emitió un fallo que provocó más alegría que pasión en las redes sociales. En medio de una gran polémica, definió la eliminación de Samanta, a quien descartaron del certamen por haber mentido en su declaración jurada y ocultado que era pastelera profesional y no amateur, un requisito fundamental para participar del reality, y dieron como ganador a Damián Pier Basile, que se quedó con el envidiable premio: 600 mil pesos. Tenés que leer Carlos Martinic se coronó campeón de Bake Off Argentina ante Facundo Tarditi Pero hubo otros elementos que molestaron, y mucho, a la producción del reality. Todos relacionados a Samanta, claro está. La joven trabajó como pastelera en el famoso restaurante de San Telmo, “Café de San Juan” y cocinó en Tarde Xtra, un magazine que se emitió por la pantalla de C5N. También fue acusada por el usuario Abel Cancela por estafa en las redes sociales. De acuerdo con el internauta, Samanta "le vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia". Así que no es raro que haga esto, estudio en el IAG, con Gross, hace tortas de forma particular (carísimas) fue gerenta en café San Juan, etc”, señaló en su cuenta de Twitter, mensaje que luego eliminó cuando comenzó a recibir toda clase de insultos y críticas. Y sumado a esto, Lorena Olguín reveló que Samanta fue denunciada por "homicidio culposo" por un hecho que ocurrió en noviembre de 2017. Según la mujer –que hizo pública la causa que comenzó en aquel entonces– la pastelera atropelló a su padre, Alfredo Olguín, de 74 años, en Liniers. "Esa hipócrita y mentirosa se presentó en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá", contó. Samanta tiene aún abierta una causa por homicidio culposo a raíz de un siniestro ocurrido el 6 de noviembre de 2017 en la autopista 25 de mayo, a 500 metros del Estadio José Amalfitani (la cancha de Vélez). Alfredo Olguín, de 74 años, iba en su moto cuando –según los testigos- Samanta lo atropelló. "Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista”, había contado la hija de la víctima. La causa por homicidio culposo quedó en manos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 y tras una mediación que mantuvo la imputada con la familia de la víctima, se determinó que debía cumplir con un resarcimiento económico y tareas comunitarias. A partir de estos hechos, la producción de Bake Off optó por hacerle algunas modificaciones a formulario de inscripción para esta tercera entrega que llegó a su fin este lunes.

El Litoral en en

Temas: