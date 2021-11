La activista pakistaní y ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai se casó en Gran Bretaña

Malala Yousafzai, la activista por la educación de las niñas y ganadora del Premio Nobel de la Paz que sobrevivió a los 15 años de edad que le disparó un pistolero talibán en su país natal de Pakistán en 2012, se casó, dijo el martes en las redes sociales.

La joven de 24 años, que vive en Gran Bretaña, dijo que ella y su nuevo esposo, a quien nombró solo como Asser, se habían casado en la ciudad de Birmingham y celebraron en casa con sus familias.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP