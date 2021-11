La Liga Profesional dio a conocer la programación para las próximas fechas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.11.2021

La AFA informó de los días y horarios del fútbol de Primera División. Unión recibirá a Defensa el jueves 18 a las 17 horas y Colón visitará a Racing el domingo 21 a las 19.15.

Las fechas finales, 21, 22 y 23 de la Liga Profesional de Fútbol ya tienen día y horario, solo resta saber la programación de las últimas dos jornada que serán a principio y mediados de diciembre.

Luego del parate por las Elecciones y la doble fecha de Eliinatorias Sudamericanas, los equipos de Primera División volverán a presentarse por el campeonato. En el caso de Unión, recibirá el jueves 18 de noviembre a las 17 horas a Defensa y Justicia. Mientras que Colón visitará a Racing el domingo 21 a las 19.15.

Programación completa

Fecha 21



Jueves 18 de noviembre:

17.00 Unión vs. Defensa y Justicia

19.15 Patronato vs. Lanús

21.30 Banfield vs. Aldosivi

Viernes 19 de noviembre

17.00 Estudiantes vs. Huracán

19.15 San Lorenzo vs. Gimnasia

21.30 Talleres vs. Vélez

21.30 Argentinos vs. Godoy Cruz

Sábado 20 de noviembre:

17.00 Rosario Central vs. Atlético Tucumán

19.15 Boca vs. Sarmiento

21.30 Central Córdoba vs. Independiente





Domingo 21 de noviembre



17.00 Arsenal vs. Newell’s



19.15 Racing vs. Colón



21.30 Platense vs. River









Fecha 22

Martes 23 de noviembre



17.00 Huracán vs. Patronato



17.00 Gimnasia vs. Talleres



19.15 Aldosivi vs. San Lorenzo



21.30 Vélez – Argentinos



21.30 Godoy Cruz – Estudiantes





Miércoles 24 de noviembre:



17.00 Newell’s vs. Central Córdoba



17.00 Sarmiento vs. Banfield



19.15 Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia



21.30 Independiente vs. Boca





Jueves 25 de noviembre



17.00 Arsenal vs. Unión



19.15 Lanús vs. Platense



19.15 Colón vs. Rosario Central



21.30 River vs. Racing







Fecha 23

Sábado 27 de noviembre



17.00 Talleres vs. Aldosivi



19.15 Patronato vs. Godoy Cruz



21.30 Estudiantes vs. Vélez





Domingo 28 de noviembre



17.00 Rosario Central vs. River



19.15 Argentinos vs. Gimnasia



19.15 Defensa y Justicia vs. Colón



21.30 Boca vs. Newell’s





Lunes 29 de noviembre



17.00 Platense vs. Huracán



17.00 Unión vs. Atlético Tucumán



19.15 Racing vs. Lanús



21.30 Central Córdoba vs. Arsenal





Martes 30 de noviembre



19.15 San Lorenzo vs. Sarmiento



21.30 Banfield vs. Independiente