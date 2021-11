Cerúndolo y Báez disputan se segundo juego en el Next Gen Finals

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.11.2021

7:59

La cuarta edición del torneo Sub 21 tendrá este miércoles una nueva presentación de los tenistas argentinos.

La cuarta edición del torneo Sub 21 tendrá este miércoles una nueva presentación de los tenistas argentinos.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo enfrentará este miércoles al danés Holger Rune, por el Grupo A, mientras que su compatriota Sebastián Báez se medirá con el estadounidense Sebastián Korda, en un cruce del Grupo B, en la segunda jornada del Next Gen Finals que se desarrolla en Milán.



Cerúndolo, ubicado en el puesto 91 del ranking mundial de la ATP, jugará desde las 10 (hora de la Argentina) frente a Rune (109) en el estadio multiuso Allianz Clud, de Milán, con televisación de la cadena ESPN.

El argentino, de 19 años, comenzó el torneo este martes con una derrota ante el estadounidense Brandon Nakashima (63), mientras que Rune cayó ante el máximo favorito al título, el español Carlos Alcaraz (32).



De manera que Cerúndolo -campeón este año del Argentina Open y de tres Challengers, dos en Italia, en Roma y Como, y el otro en Banja Luka, Bosnia- necesita ganar para llegar con chances de avanzar a las semifinales en su partido de mañana ante Alcaraz.



En el caso de Báez (111), jugará desde las 15.30 ante Korda (39) y si lo supera avanzará a semifinales ya que ayer superó al italiano Lorenzo Musetti (58).

Báez, de 20 años y campeón este año de cinco torneos Challenger, tres en Chile, en Concepción y dos veces en Santiago, otro en Zagreb y el último en Buenos Aires, tiene una doble chance, ya que mañana cerrará la fase de grupos ante el francés Hugo Gastón (67).



El Next Gen Finales, que cumple su cuarta edición, siempre en Milán, tiene un formato de juego ágil con partidos al mejor de cinco sets pero siendo estos de cuatro juegos (además con punto de oro cuando el marcador llega a 40-40), con un tie-break si se llega al 3-3, y los dos primeros de cada grupo serán los que avanzarán a las semifinales.

La programación completa



Grupo A



A las 10 horas Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) vs. Holger Rune (Dinamarca).



No antes de las 11.30: Brandon Nakashima (EEUU) vs. Carlos Alcaraz (España).

Grupo B



No antes de las 15.30: Sebastián Korda (EEUU) vs. Sebastián Báez (Argentina).



A continuación: Lorenzo Musetti (Italia) vs. Hugo Gastón (Francia).

Home crowd screaming at top of their voice for Lorenzo Musetti but l'enfant du pays is down 2-0 against Sebastian Baez 💥 pic.twitter.com/HgI9TAorSp — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 9, 2021

