Este domingo, la flamante ciudad de Sauce Viejo elige intendente y concejales por primera vez. Uliambre es el presidente comunal desde 2015 y quiere ser el primer intendente sauceño, entre otras cosas, porque "preparando a la localidad, nos preparamos también nosotros como equipo para que el sauceño aproveche al máximo este cambio que se viene".

Elecciones generales 2021 Pedro Uliambre: "Trabajamos mucho para ser ciudad" Este domingo, la flamante ciudad de Sauce Viejo elige intendente y concejales por primera vez. Uliambre es el presidente comunal desde 2015 y quiere ser el primer intendente sauceño, entre otras cosas, porque "preparando a la localidad, nos preparamos también nosotros como equipo para que el sauceño aproveche al máximo este cambio que se viene".

Aunque está en la recta final de una elección que se presenta muy pareja y que no admite pronósticos, a Pedro Uliambre se lo nota muy tranquilo. Dirá que es porque "lo que debíamos hacer, lo hicimos", o porque "lo que pase el domingo dirá si fue suficiente o no para la mayoría de los sauceños". Finalmente agregará, "creo que si uno mira para atrás, verá cuánto cambió Sauce en estos seis años".

– Hoy su objetivo es ser el primer intendente de Sauce Viejo, alguna vez fue ser jugador profesional de fútbol, después panadero y posteriormente presidente comunal. ¿Quién es Pedro Uliambre, cuánto cambió después de haber vivido y cumplido algunos de sus sueños?

–De chico, mi principal sueño era ser jugador de fútbol. Vengo de una casa humilde y ahí aprendí que cualquier cosa que uno quiera lograr, se puede lograr, pero con sacrificio. Me enseñaron el valor del trabajo honrado. Desde esa base encaré todo lo que se me presentó en la vida: jugar al fútbol, entrenar, tener un negocio, presidir la comuna. En todo ese camino, también tuve la suerte de encontrarme con grandes personas de las que aprendí mucho. Después de todo lo que viví, trato de mantener los pies en la tierra, no creerme más que nadie y seguir aprendiendo.

–¿Cómo evalúa estos últimos seis años al frente de la comuna?

–Hay dos maneras de analizar lo recorrido. Por un lado, están las obras, que es lo que más se ve y se aprecia. Por otro lado, están las gestiones que hicimos para ordenar el gobierno local, que eso no se ve tanto. Recibimos una comuna endeudada que hoy tiene las cuentas sólidas. Ordenamos el espacio, tanto público como privado, con controles de tránsito, con una ordenanza para los nuevos loteos (que, entre otras cosas, nos permite disponer de un porcentaje de tierra para destinar a fines públicos, así fue que donamos un lote para el nuevo cuartel de bomberos). Creamos áreas de trabajo específicas para mejorar el desempeño de la comuna. También digitalizamos muchos trámites, agilizamos la cobranza y el servicio a los vecinos. Es largo de enumerar, pero para resumirlo, en seis años trabajamos mucho para que el gobierno local se parezca más al gobierno de una ciudad que al gobierno de una comuna.

–¿Y en cuánto a obras?

–También es una larga enumeración. Desde la iluminación de la ruta hasta la senda que la recorre al costado y brinda seguridad y un lugar de esparcimiento. Desde la red domiciliaria de agua potable con más de 60 kilómetros de cañerías, que hoy se está conectando al acueducto, hasta la renovación y remodelación del Centro de Salud Centenario. Cada acción es parte de un plan, si nivelamos una calle, es en base al Plan Director de Riesgo Hídrico. Si hacemos cordón cuneta en una determinada calle, es porque hay un Plan de Movilidad.

–Tienen que elegir prioridades.

–Si por nosotros fuera, haríamos todo en todo momento y en todo lugar, pero no funciona así. Tenemos determinados recursos y nuestro deber es administrarlos de la mejor manera. Pero también nuestro deber es golpear las puertas que haya que golpear para que esos recursos crezcan.

–¿Provincia y Nación?

–Así es. De estos últimos seis años, los primeros cuatro fueron con un gobierno provincial y nacional de distinto signo político. Eso no nos impidió hacer las gestiones para conseguir recursos para Sauce Viejo, pero lo cierto es que tuvieron que venir gobiernos justicialistas para que esos recursos empiecen a llegar de forma significativa.

–¿Cuál considera que es el saldo pendiente de su gestión?

–Queda mucho por hacer, como por ejemplo llevar el agua potable a toda la localidad, comenzar las cloacas (hemos presentado ambos proyectos), seguir fomentando la generación de empleo para nuestros jóvenes, recuperar del todo el sector turístico y gastronómico después de la pandemia. Falta, pero hemos sentado las bases para que Sauce Viejo siga creciendo de manera ordenada y así queremos seguir.

–¿Cómo los afectó la pandemia?

–Como a todo el mundo. Hubo meses de inactividad casi total. Demoró las obras, afectó a los comerciantes. Y lo más importante, tuvimos que lamentar la pérdida de vidas. Lo que puedo rescatar es que la encaramos con una gestión local de la salud a la que dedicamos un tercio del presupuesto. Realizamos testeos, instalamos un vacunatorio propio, acompañamos a los enfermos. Y desde el punto de vista del control, nuestro personal del Área de Prevención trabajó para que se respeten las normativas vigentes. No fue fácil, fue algo nuevo y desconocido a lo que tuvimos que enfrentarnos.

–¿Cuál es el mayor reclamo de los sauceños?

–Nosotros estamos todo el tiempo escuchando a los vecinos, recorriendo la localidad, hablando cara a cara. También nos reunimos con instituciones intermedias, como las vecinales. De esas charlas surgen muchos reclamos, pero lo que más preocupa es la inseguridad.

–¿Y qué hacen al respecto?

–Lo cierto es que desde lo local tenemos límites para abarcar un problema como éste, pero tampoco lo hemos esquivado. En principio, creamos un área específica para abordarlo. Con vehículos para patrullaje, con cámaras, con un centro de monitoreo y, obviamente, con personal. También trabajamos en la iluminación y desmalezamiento de zonas críticas. Y lo fundamental, coordinamos con la provincia para que la policía de nuestro distrito esté equipada y pueda trabajar (hace unos días llegó una nueva camioneta). Desde lo que nos toca a nosotros, para los choferes de las fuerzas de seguridad es gratuito el trámite de la licencia de conducir.

–¿Qué será lo primero que haga si lo eligen intendente?

–Lo que hice siempre: agradecer y seguir trabajando.