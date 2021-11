Una pelea en medio de un partido de la NBA terminó con amenazas entre familiares en las redes

El pasado lunes por la noche, en un duelo de la NBA entre Denver Nuggets y Miami Heat, el resultado pasó a un plano secundario luego de que Nikola Jokic y Markieff Morris protagonizaron un lamentable incidente donde se agredieron mutuamente.

Morris, jugador de los Heat, buscó intencionalmente golpear la rodilla lesionada del serbio jugador de los Nuggets Además, le propinó un golpe en el rostro. Lo insólito del hecho (o quizás no tanto debido al antecedente del actual MVP), es que el partido se encontraba 111 a 94 a favor de Denver con sólo 2 minutos por jugar e igualmente Jokic reaccionó a la agresión.

A partir del empujón de Nikola se desencadenó el conflicto, donde rápidamente intervinieron jugadores de ambos planteles con intenciones divididas, algunos intentaban calmar las aguas y otros tenían la intención de continuar con los golpes, como en el caso de Jimmy Butler que una vez en los vestuarios provocaba a sus rivales. A su vez, los árbitros expulsaron a ambos protagonistas.

Sanciones

Jokic: un juego de suspensión sin paga. Morris: multa de 50.000 dólares. Butler: multa de 30.000 dólares.

Por consecuencia del impacto del pívot, Morris debió ser retirado en camilla y trasladado de urgencia a un centro médico para realizarse estudios de prevención, donde no se le diagnosticó ninguna lesión de gravedad.

En la conferencia de prensa post-partido, Jokic se arrepintió y declaró que “se equivocó, que estaba mal, que fue una acción estúpida”. Sin embargo, la pelea no finalizó ahí, sino que sumó un nuevo capítulo en las redes y con nuevos involucrados.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el hermano gemelo de Markieff, Marcus Morris, jugador de Los Angeles Clippers de la NBA, cuestionó el accionar del jugador de Denver y expresó: "Esperó a que mi hermano se diera vuelta. SEÑALADO”.

Lejos de terminar con un simple tweet, el escándalo siguió y de la forma más inesperada. Los hermanos de Nikola crearon una cuenta pura y exclusivamente para responderle a Marcus y escribieron: "¡Deberías dejar esto como está en lugar de amenazar públicamente a nuestro hermano! Tu hermano hizo una jugada sucia primero. Si quieres dar un paso más, ¡seguro que te estaremos esperando! Hermanos Jokic".

