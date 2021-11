Feroz balacera a una estación de servicio en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió a altas horas de la noche en San Martín y Saavedra, zona norte de la ciudad.

Un nuevo hecho delictivo se concretó este martes a la medianoche en la ciudad de Rosario, donde una estación de servicio recibió una serie de disparos en los blindex del frente del comercio.

El incidente ocurrió en un local de San Martín y Saavedra, donde dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta dispararon contra tres vidrios que fueron perforados por las balas.

El dueño de la estación de servicio es Daniel Giribone, referente de la Cámara de dicho rubro. El empresario aseguró que no hubo una intimidación previa y que se sentía desconcertado. “Nunca pensé que iba a terminar hablando de esto”, expresó el hombre a un medio local.

Giribone detalló que casualmente se acercó al edificio a altas horas de la noche. “Fui a apagar el generador de energía porque habíamos sufrido un corte grande de luz. A las doce menos diez, pasaron dos personas en una moto, uno con casco y el otro no. Con una mochila de Pedidos Ya, arma en mano, tiró todo contra la estación”, indicó.

El hombre continuó relatando: “Yo estaba en la playa y ante los disparos salí corriendo para el otro lado. Rompieron todos los vidrios, agujerearon las chapas. Adentro rompieron la barra".

El empresario negó que tenga algún problema que pueda derivar en una reacción de ese tipo, lo descartó de plano. “De ninguna manera. No hubo nada previo, ni mensaje, ni amenaza. Esa es mi desesperación, porque no veo las intenciones. Esto parece un hecho más de inseguridad, no lo asocio a nada. No me da la cabeza para pensar que alguien haya tenido esa reacción por algo. Los delincuentes están filmados por las cámaras y todo está en manos de la policía”, subrayó.